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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595933971.html
Чехия заявила о заинтересованности в быстром одобрении "Спутника V" в ЕС
Чехия заявила о заинтересованности в быстром одобрении "Спутника V" в ЕС
Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в пятницу Будапешт, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:22
2021-02-03T22:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
андрей бабиш
здоровье - общество
евросоюз
виктор орбан
чехия
венгрия
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ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в пятницу Будапешт, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом журналистам сообщил в среду вечером сам Бабиш.Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя данной российской вакцины.По словам Бабиша, Чехия заинтересована в том, чтобы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило вакцину "Спутник V" очень быстро.Как ранее сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения и экс-глава минздрава Роман Примула, Бабиш весьма недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К тому же последняя поступила в республику пока в очень ограниченных количествах.Процесс вакцинации в республике начался 27 декабря прошлого года, первым сделал себе прививку Бабиш. Предполагалось, что до 31 января будут привиты все первоочередники, к которым отнесены люди в возрасте от 80 лет и медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом. Однако из-за задержек с поставками вакцин по данным на среду вакцинировано лишь 78 тысяч человек в возрасте свыше 80 лет из примерно 200 тысяч зарегистрировавшихся, данных о медиках нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/odobrenie-1595932143.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, здоровье - общество, евросоюз, виктор орбан, чехия, венгрия, в мире

Чехия заявила о заинтересованности в быстром одобрении "Спутника V" в ЕС

22:22 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в пятницу Будапешт, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом журналистам сообщил в среду вечером сам Бабиш.
Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя данной российской вакцины.

"В пятницу лечу в Будапешт за Виктором Орбаном, чтобы обменяться информацией о том, как венгерская сторона решает (использование вакцины "Спутник V"). Необходимо посмотреть, если эти вакцины безопасны с точки зрения здоровья, и абсолютно все-равно, какое имеют происхождение. Последние информации говорят о том, что они очень качественные", - сказал Бабиш.

По словам Бабиша, Чехия заинтересована в том, чтобы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило вакцину "Спутник V" очень быстро.
Как ранее сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения и экс-глава минздрава Роман Примула, Бабиш весьма недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К тому же последняя поступила в республику пока в очень ограниченных количествах.
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Процесс вакцинации в республике начался 27 декабря прошлого года, первым сделал себе прививку Бабиш. Предполагалось, что до 31 января будут привиты все первоочередники, к которым отнесены люди в возрасте от 80 лет и медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом. Однако из-за задержек с поставками вакцин по данным на среду вакцинировано лишь 78 тысяч человек в возрасте свыше 80 лет из примерно 200 тысяч зарегистрировавшихся, данных о медиках нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Андрей БабишЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВиктор ОрбанЧехияВенгрияВ мире
 
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