https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595933971.html

Чехия заявила о заинтересованности в быстром одобрении "Спутника V" в ЕС

Чехия заявила о заинтересованности в быстром одобрении "Спутника V" в ЕС

Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в пятницу Будапешт, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:22

2021-02-03T22:22

2021-02-03T22:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

андрей бабиш

здоровье - общество

евросоюз

виктор орбан

чехия

венгрия

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ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в пятницу Будапешт, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом журналистам сообщил в среду вечером сам Бабиш.Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя данной российской вакцины.По словам Бабиша, Чехия заинтересована в том, чтобы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило вакцину "Спутник V" очень быстро.Как ранее сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения и экс-глава минздрава Роман Примула, Бабиш весьма недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К тому же последняя поступила в республику пока в очень ограниченных количествах.Процесс вакцинации в республике начался 27 декабря прошлого года, первым сделал себе прививку Бабиш. Предполагалось, что до 31 января будут привиты все первоочередники, к которым отнесены люди в возрасте от 80 лет и медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом. Однако из-за задержек с поставками вакцин по данным на среду вакцинировано лишь 78 тысяч человек в возрасте свыше 80 лет из примерно 200 тысяч зарегистрировавшихся, данных о медиках нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/odobrenie-1595932143.html

https://ria.ru/20210203/sputnik-1595926558.html

чехия

венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, здоровье - общество, евросоюз, виктор орбан, чехия, венгрия, в мире