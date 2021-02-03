Чехия заявила о заинтересованности в быстром одобрении "Спутника V" в ЕС
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в пятницу Будапешт, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом журналистам сообщил в среду вечером сам Бабиш.
"В пятницу лечу в Будапешт за Виктором Орбаном, чтобы обменяться информацией о том, как венгерская сторона решает (использование вакцины "Спутник V"). Необходимо посмотреть, если эти вакцины безопасны с точки зрения здоровья, и абсолютно все-равно, какое имеют происхождение. Последние информации говорят о том, что они очень качественные", - сказал Бабиш.
По словам Бабиша, Чехия заинтересована в том, чтобы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило вакцину "Спутник V" очень быстро.
Как ранее сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения и экс-глава минздрава Роман Примула, Бабиш весьма недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К тому же последняя поступила в республику пока в очень ограниченных количествах.
Процесс вакцинации в республике начался 27 декабря прошлого года, первым сделал себе прививку Бабиш. Предполагалось, что до 31 января будут привиты все первоочередники, к которым отнесены люди в возрасте от 80 лет и медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом. Однако из-за задержек с поставками вакцин по данным на среду вакцинировано лишь 78 тысяч человек в возрасте свыше 80 лет из примерно 200 тысяч зарегистрировавшихся, данных о медиках нет.
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