ВОЗ и Россия ведут переговоры о поставке вакцин нуждающимся странам

"Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся", - заявила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".