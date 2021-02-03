https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595932023.html
ВОЗ и Россия ведут переговоры о поставке вакцин нуждающимся странам
ВОЗ и Россия ведут переговоры о поставке вакцин нуждающимся странам
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с разными производителями вакцин от COVID-19, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:47
2021-02-03T21:47
2021-02-03T21:47
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
россия
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с разными производителями вакцин от COVID-19, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам, заявила в среду представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире