В Германии отнесли вопрос применения "Спутника V" в ЕС к внешней политике
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Вопрос о применении российской вакцины от коронавируса в ЕС имеет отношение к внешней политике и политике безопасности, заявил в ходе онлайн-конференции "Европа 2021" глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Нужно посмотреть, какие объемы (вакцины) там (в России) вообще есть в наличие. Как я понимаю, Россия уже очень интенсивно использует эту вакцину, это вполне связано с внешнеполитическими целями, когда собственное население не получило широкого спектра предложений о вакцинации. Поэтому мы видим, что этот вопрос о вакцинации, предложение вакцины, кто, как и когда - это всегда имеет в эту пандемию внешнеполитический компонент, компонент политики безопасности", - заявил Шпан, отвечая на вопрос журналиста, ведет ли Берлин уже переговоры о закупках "Спутника V".
Шпан добавил, что в связи с имеющимися аспектами "было важно и правильно, что в ЕС мы сообща начали вакцинацию".
В начале января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Затем на пресс-конференции Меркель заявила, что предложила российскому президенту поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA). Канцлер добавила, что для применения и производства вакцины в ЕС должно быть получено разрешение EMA.
Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование.
"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.