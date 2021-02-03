https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595898596.html

В Германии отнесли вопрос применения "Спутника V" в ЕС к внешней политике

В Германии отнесли вопрос применения "Спутника V" в ЕС к внешней политике

Вопрос о применении российской вакцины от коронавируса в ЕС имеет отношение к внешней политике и политике безопасности, заявил в ходе онлайн-конференции "Европа РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:39

2021-02-03T17:39

2021-02-03T17:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

йенс шпан

коронавирусы

жан-ив ле дриан

здоровье - общество

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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Вопрос о применении российской вакцины от коронавируса в ЕС имеет отношение к внешней политике и политике безопасности, заявил в ходе онлайн-конференции "Европа 2021" глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан."Нужно посмотреть, какие объемы (вакцины) там (в России) вообще есть в наличие. Как я понимаю, Россия уже очень интенсивно использует эту вакцину, это вполне связано с внешнеполитическими целями, когда собственное население не получило широкого спектра предложений о вакцинации. Поэтому мы видим, что этот вопрос о вакцинации, предложение вакцины, кто, как и когда - это всегда имеет в эту пандемию внешнеполитический компонент, компонент политики безопасности", - заявил Шпан, отвечая на вопрос журналиста, ведет ли Берлин уже переговоры о закупках "Спутника V".Шпан добавил, что в связи с имеющимися аспектами "было важно и правильно, что в ЕС мы сообща начали вакцинацию".В начале января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Затем на пресс-конференции Меркель заявила, что предложила российскому президенту поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA). Канцлер добавила, что для применения и производства вакцины в ЕС должно быть получено разрешение EMA.Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

германия

боливия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-03T17:39 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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