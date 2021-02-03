https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595855242.html

РФПИ анонсировал исследование комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

РФПИ анонсировал исследование комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:42

2021-02-03T14:42

2021-02-03T14:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Наши совместные исследования с AstraZeneca, которые, мы надеемся, начнутся на следующей неделе, также будут учитывать новые мутации вируса", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу Sky News."Я думаю, что предварительные результаты (исследований – Прим. ред.) могут быть получены уже в марте или апреле", - добавил он.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca