РФПИ анонсировал исследование комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Наши совместные исследования с AstraZeneca, которые, мы надеемся, начнутся на следующей неделе, также будут учитывать новые мутации вируса", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.
"Я думаю, что предварительные результаты (исследований – Прим. ред.) могут быть получены уже в марте или апреле", - добавил он.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.
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