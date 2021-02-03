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https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595855242.html
РФПИ анонсировал исследование комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
РФПИ анонсировал исследование комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:42
2021-02-03T14:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Наши совместные исследования с AstraZeneca, которые, мы надеемся, начнутся на следующей неделе, также будут учитывать новые мутации вируса", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу Sky News."Я думаю, что предварительные результаты (исследований – Прим. ред.) могут быть получены уже в марте или апреле", - добавил он.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca

РФПИ анонсировал исследование комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

14:42 03.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Наши совместные исследования с AstraZeneca, которые, мы надеемся, начнутся на следующей неделе, также будут учитывать новые мутации вируса", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.
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"Я думаю, что предварительные результаты (исследований – Прим. ред.) могут быть получены уже в марте или апреле", - добавил он.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZeneca
 
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