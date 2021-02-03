https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595842905.html
Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС
Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС
Российская вакцина "Спутник V" может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС, рассказали на пресс-конференции представители Агентства безопасности и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:50
2021-02-03T13:50
2021-02-03T13:50
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС, рассказали на пресс-конференции представители Агентства безопасности и развития в области фармацевтики Fimea и министерства социальных дел и здравоохранения страны."Вакцина "Спутник V" может получить разрешение на продажу, если будет ясно, что она соответствует требованиям качества. Вакцина также может продаваться через EMA (Европейское медицинское агентство)", - отметил представитель Fimea Юкка Саллинен.Представитель минсоцздрава также допустила использование российской вакцины."В принципе это возможно, но уже используемые вакцины в Финляндии прошли оценку ЕС. Результаты испытаний "Спутник" также нуждаются в оценке, что является медленным процессом", - отметила представитель минсоздрава Сари Экхольм.Финляндия в настоящее время получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей - Pfizer-BioNTechin и Moderna.В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточняли ранее медицинские власти страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595836962.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V"
может использоваться в Финляндии
в случае одобрения ЕС, рассказали на пресс-конференции представители Агентства безопасности и развития в области фармацевтики Fimea и министерства социальных дел и здравоохранения страны.
"Вакцина "Спутник V" может получить разрешение на продажу, если будет ясно, что она соответствует требованиям качества. Вакцина также может продаваться через EMA (Европейское медицинское агентство)", - отметил представитель Fimea Юкка Саллинен.
Представитель минсоцздрава также допустила использование российской вакцины.
"В принципе это возможно, но уже используемые вакцины в Финляндии прошли оценку ЕС. Результаты испытаний "Спутник" также нуждаются в оценке, что является медленным процессом", - отметила представитель минсоздрава Сари Экхольм.
Финляндия в настоящее время получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей - Pfizer-BioNTechin и Moderna.
В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточняли ранее медицинские власти страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.