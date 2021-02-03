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Главный инфекционист Латвии оценил результаты исследований "Спутника V"
Главный инфекционист Латвии оценил результаты исследований "Спутника V"
Главный инфекционист минздрава Латвии Уго Думпис назвал хорошими результаты третьей фазы исследования российской вакцины "Спутник V", которые опубликованы на... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:50
2021-02-03T13:50
2021-02-03T13:50
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вакцина "спутник v"
ханс клюге
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РИГА, 3 фев – РИА Новости. Главный инфекционист минздрава Латвии Уго Думпис назвал хорошими результаты третьей фазы исследования российской вакцины "Спутник V", которые опубликованы на сайте британского научного журнала Lancet.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе этой фазы исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Третья фаза исследования российской вакцины "Спутник V" была опубликована в The Lancet. Результаты выглядят хорошо. Вакцина аналогична по структуре вакцинам Oxford/AstraZeneca и Janssen. Все на основе аденовирусов", — написал Думпис в своем профиле в Twitter.Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было.Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что согласен с позицией Меркель по вопросу российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-03T13:50
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