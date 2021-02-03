https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595842459.html
В Самарскую область поступили почти 29 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Самарскую область поступили почти 29 тысяч доз вакцины от коронавируса
Самарская область получила почти 29 тысяч доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), сообщил в среду губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:48
2021-02-03T13:48
2021-02-03T13:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 3 фев - РИА Новости. Самарская область получила почти 29 тысяч доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров.По данным пресс-службы, очередная партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" будет распределена между 137 прививочными пунктами.Как отметил Азаров, скорость следующих поставок в Самарскую область будет зависеть от того, как быстро регион будет справляться с задачей по вакцинации. "Нужно в ускоренном темпе работать. Поэтому удвоили количество прививочных пунктов в регионе, мобильные прививочные пункты организовали, чтобы люди не ждали, чтобы им было удобно пройти эту важную процедуру",- сказал глава региона.В понедельник, 1 февраля, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил, что первым компонентом вакцины в регионе привиты 21 726 человек, полностью провакцинированы – 5 430 человек. В приоритетном порядке прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников школ, ссузов и вузов старше 18 лет.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 41 204 случая заражения коронавирусом, 37 897 человек выздоровели, 832 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595830544.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 3 фев - РИА Новости. Самарская область
получила почти 29 тысяч доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров
.
"Губерния получила 28 980 вакцин, сегодня же их распределят в прививочные пункты", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, очередная партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" будет распределена между 137 прививочными пунктами.
Как отметил Азаров, скорость следующих поставок в Самарскую область будет зависеть от того, как быстро регион будет справляться с задачей по вакцинации. "Нужно в ускоренном темпе работать. Поэтому удвоили количество прививочных пунктов в регионе, мобильные прививочные пункты организовали, чтобы люди не ждали, чтобы им было удобно пройти эту важную процедуру",- сказал глава региона.
В понедельник, 1 февраля, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил, что первым компонентом вакцины в регионе привиты 21 726 человек, полностью провакцинированы – 5 430 человек. В приоритетном порядке прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников школ, ссузов и вузов старше 18 лет.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 41 204 случая заражения коронавирусом, 37 897 человек выздоровели, 832 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.