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Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"
Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"
Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:27
2021-02-03T13:27
2021-02-03T13:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес в свете публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса в научном журнале Lancet. Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Мы видели публикацию Lancet, которая продемонстрировала хорошие результаты (испытаний вакцины) "Спутник V". Наши переговоры с РФПИ продолжаются", - приводит слова Галвеса издание Manila Bulletin. При этом он отказался говорить об объемах обсуждаемой поставки.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Филиппины и Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-03T13:27
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