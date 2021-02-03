https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595837688.html

Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"

Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"

Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:27

2021-02-03T13:27

2021-02-03T13:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес в свете публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса в научном журнале Lancet. Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Мы видели публикацию Lancet, которая продемонстрировала хорошие результаты (испытаний вакцины) "Спутник V". Наши переговоры с РФПИ продолжаются", - приводит слова Галвеса издание Manila Bulletin. При этом он отказался говорить об объемах обсуждаемой поставки.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Филиппины и Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-03T13:27 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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