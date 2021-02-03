Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595837688.html
Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"
Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"
Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:27
2021-02-03T13:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_0:519:2718:2048_1920x0_80_0_0_55aa78de577dc8b81b9ebd8b27553ca4.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес в свете публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса в научном журнале Lancet.&nbsp;Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Мы видели публикацию Lancet, которая продемонстрировала хорошие результаты (испытаний вакцины) "Спутник V". Наши переговоры с РФПИ продолжаются", - приводит слова Галвеса издание Manila Bulletin. При этом он отказался говорить об объемах обсуждаемой поставки.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Филиппины и Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
боливия
армения
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-03T13:27
true
PT3M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_6af4fef7dde63449ba649c2a6cc0e777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, боливия, армения, филиппины, в мире

Филиппины продолжают переговоры с РФПИ по поставкам "Спутника V"

13:27 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Филиппин продолжают вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок в страну вакцины "Спутник V", заявил координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес в свете публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса в научном журнале Lancet. 
Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Мы видели публикацию Lancet, которая продемонстрировала хорошие результаты (испытаний вакцины) "Спутник V". Наши переговоры с РФПИ продолжаются", - приводит слова Галвеса издание Manila Bulletin. При этом он отказался говорить об объемах обсуждаемой поставки.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Филиппины и Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.
"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗБоливияАрменияФилиппиныВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния