https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595836962.html
Медведев назвал интерес к вакцине "Спутник V" за рубежом закономерным
Медведев назвал интерес к вакцине "Спутник V" за рубежом закономерным
Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" за рубежом закономерен, Россия ожидает, что в ближайшее время число одобривших этот препарат стран... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:24
2021-02-03T13:24
2021-02-03T13:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" за рубежом закономерен, Россия ожидает, что в ближайшее время число одобривших этот препарат стран увеличится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Еще одно направление работы, по которому я хотел бы, чтобы коллеги рассказали, как обстоят дела, - поскольку мы все получаем отчеты, получаем из-за границы телеграммы, - это продвижение российской вакцины за границы нашей страны. Интерес к ней есть, он закономерен, есть хорошие показатели по ней всем известные", - сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций уже обеспечил поступление предварительных заявок на "Спутник V" из большого числа стран."Вакцина уже одобрена, как я понимаю, в 15 зарубежных странах. Ну и мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится. Но, понятно, нужно обеспечивать трансфер технологий на зарубежные производственные площадки, получать обратную связь от наших коллег", - добавил зампред Совбеза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595829920.html
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вакцина "спутник v", россия, дмитрий медведев, в мире