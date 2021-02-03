https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595832146.html

Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от COVID-19

Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от коронавируса, в целом спрос на вакцину в РФ высокий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:05

2021-02-03T13:05

2021-02-03T13:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

владимир путин

вакцинация

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от коронавируса, в целом спрос на вакцину в РФ высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется, но в целом восприятие вакцины - оно на хорошем уровне у нас в обществе находится, очень много желающих, и спрос высокий", - сказал он журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, владимир путин, вакцинация