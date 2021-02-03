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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595832146.html
Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от COVID-19
Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от коронавируса, в целом спрос на вакцину в РФ высокий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:05
2021-02-03T13:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
владимир путин
вакцинация
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от коронавируса, в целом спрос на вакцину в РФ высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется, но в целом восприятие вакцины - оно на хорошем уровне у нас в обществе находится, очень много желающих, и спрос высокий", - сказал он журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, владимир путин, вакцинация

Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от COVID-19

13:05 03.02.2021 (обновлено: 13:13 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин самостоятельно объявит, когда вакцинируется от коронавируса, в целом спрос на вакцину в РФ высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется, но в целом восприятие вакцины - оно на хорошем уровне у нас в обществе находится, очень много желающих, и спрос высокий", - сказал он журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВакцинация
 
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