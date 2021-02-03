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Медведев назвал сроки начала производства вакцины Центра Чумакова
Медведев назвал сроки начала производства вакцины Центра Чумакова
Производство вакцины для профилактики COVID-19, разработанной Центром имени Чумакова, может начаться уже в феврале-марте, заявил заместитель председателя Совета РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:58
2021-02-03T12:58
2021-02-03T15:09
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Производство вакцины для профилактики COVID-19, разработанной Центром имени Чумакова, может начаться уже в феврале-марте, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по новым вакцинам. "Она в ближайшее время должна окончательно получить все документы, выйти в гражданский оборот. Данные клинических исследований подтвердили ее безопасность", — сказал Медведев.Он отметил, что при подготовке этого процесса нужно понять, какой будет эффект масштабирования — и месячный, и годовой, а также проработать вопрос о создании производственных мощностей и о финансировании, если оно необходимо.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрация вакцины от Центра имени Чумакова ожидается в середине февраля, а выпускать ее начнут в конце марта.Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Производство вакцины для профилактики COVID-19
, разработанной Центром имени Чумакова, может начаться уже в феврале-марте, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
на совещании по новым вакцинам.
"Она в ближайшее время должна окончательно получить все документы, выйти в гражданский оборот. Данные клинических исследований подтвердили ее безопасность", — сказал Медведев.
Он отметил, что при подготовке этого процесса нужно понять, какой будет эффект масштабирования — и месячный, и годовой, а также проработать вопрос о создании производственных мощностей и о финансировании, если оно необходимо.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрация вакцины от Центра имени Чумакова ожидается в середине февраля, а выпускать ее начнут в конце марта.
Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V
", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ
. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.