https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595811377.html

В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе

В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:23

2021-02-03T11:23

2021-02-03T11:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

эммануэль макрон

жан-ив ле дриан

здоровье - общество

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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование."Вакцина не имеет национальности. Важно, чтобы препарат был действующим. Если вакцина "Спутник" будет утверждена Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) и Высшим органом здравоохранения Франции, не будет никакой блокировки на ее распространение, если она соответствует научным нормам и требованиям контроля в Европе", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.Во вторник французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Канцлер ФРГ Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-03T11:23 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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