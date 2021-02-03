https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595811377.html
В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе
В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:23
2021-02-03T11:23
2021-02-03T11:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
эммануэль макрон
жан-ив ле дриан
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_411707ab0ba1d06f36a70965ee828ef0.jpg
ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование."Вакцина не имеет национальности. Важно, чтобы препарат был действующим. Если вакцина "Спутник" будет утверждена Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) и Высшим органом здравоохранения Франции, не будет никакой блокировки на ее распространение, если она соответствует научным нормам и требованиям контроля в Европе", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.Во вторник французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Канцлер ФРГ Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_a28ec33e051ed88e91b576a345ed6276.jpg
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-03T11:23
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, здоровье - общество, мид франции, ангела меркель, франция, германия, в мире