https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595791908.html

Греческий ученый оценил эффективность российской вакцины "Спутник V"

Греческий ученый оценил эффективность российской вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от COVID "Спутник V" показала исключительную эффективность уже после одной дозы, заявил греческий специалист по здравоохранению профессор... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:30

2021-02-03T09:30

2021-02-03T09:30

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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кириакос мицотакис

коронавирусы

astrazeneca

греция

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АФИНЫ, 3 фев - РИА Новости. Российская вакцина от COVID "Спутник V" показала исключительную эффективность уже после одной дозы, заявил греческий специалист по здравоохранению профессор Илиас Мосиалос.С марта 2020 года по решению премьера Кириакоса Мицотакиса профессор Мосиалос является представителем правительства Греции в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом. Мосиалос является специалистом по политике в области здравоохранения.Мосиалос в Facebook написал, что первые результаты третьей фазы испытания "Спутник V" были опубликованы в британском медицинском обзоре Lancet.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19, через 21 день после первой дозы вакцины (т.е. в день, когда должны были получить вторую дозу), составил 91,6% (при доверительном интервале 85,6–95,2)", - написал Мосиалос.Он также заявляет, что результаты клинического испытания показывают сильную защиту - более 87% - во всех возрастных группах участников, независимо от пола."Этот промежуточный отчет с данными третьей фазы включает результаты для более чем 20 000 участников, 75% из которых получили вакцину", - излагает ученый итоги испытаний.Мосиалос кратко описал механизм действия российской вакцины, также известной как Gam-COVID-Vac, и ее отличия от вакцины Oxford-AstraZeneca."В прошлом я часто упоминал об ожидаемой высокой эффективности российской вакцины. Вот почему я считал чрезвычайно важным предложение AstraZeneca попробовать новую схему двойной вакцины (с использованием одного из двух аденовирусов, используемых в российской вакцине) в сотрудничестве с российским научно-исследовательским институтом Гамалеи", - написал Мосиалос.Он считает также, что высокая эффективность и снижение тяжести заболевания всего лишь после однократной дозы российской вакцины особенно обнадеживает для нынешних стратегий экономии дозы."Мы ждем новостей о продвижении досье российской вакцины в ЕС и надеемся на новости о защите, которую оно обеспечивает от новых вариантов вируса. В то же время также очень важно, что многие другие страны заключили соглашения о закупке российской вакцины и вскоре тысячи людей будут вакцинированы ею. Пандемия не прекратится, если во всем мире не будут проведены массовые вакцинации", - заявил греческий учёный.Сообщение об итогах третьей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V" опубликовали все ведущие греческие СМИ. "Сомнения по поводу российской вакцины развеяны", - отметил телеканал Skai.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-03T09:30 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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