https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

Иммунолог развеял вредные мифы о вакцинации

Иммунолог развеял вредные мифы о вакцинации

Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не верить в распространенные мифы о прививке от коронавируса, сообщает портал "АиФ". РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:33

2021-02-03T07:33

2021-02-03T12:52

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не верить в распространенные мифы о прививке от коронавируса, сообщает портал "АиФ".По его словам, перед вакцинацией не имеет смысла делать анализ на антитела, поскольку их наличие никак не мешает действию вакцины.Иммунолог развеял вредный миф о том, что после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения коронавирусной инфекцией растет. Медик назвал нормальной ситуацию, при которой у привитого повышается температура. При необходимости ее можно сбивать, и это никак не повлияет на выработку иммунитета."При плохом самочувствии можно принять привычное для вас жаропонижающее средство", — пояснил врач.Болибок отметил, что перед прививкой необязательно сдавать тест на коронавирус, так как вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесет вреда здоровью. Специалист также опроверг слухи о том, что при употреблении алкоголя вакцина не подействует. Однако, по его словам, после прививки даже небольшие дозы спиртного могут вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой.Помимо этого, Болибок посоветовал вакцинироваться пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям, однако перед этим им стоит обратиться к своему лечащему врачу. "Единственное условие — вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания", — обратил внимание он.Медик заключил, что вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19. Также он призвал носить маску после прививки, поскольку незначительная вероятность заражения сохраняется.Сейчас россияне могут привиться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595599203.html

https://ria.ru/20210202/the-lancet-1595717245.html

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество