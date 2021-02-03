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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595781906.html
МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, заявили РИА Новости в департаменте информации МИД КНР. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T06:35
2021-02-03T06:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей денисов
мид кнр
пекин
китай
в мире
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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, заявили РИА Новости в департаменте информации МИД КНР.Ранее посол в РФ Андрей Денисов говорил журналистам, что России и Китаю необходимо договориться о взаимном признании документов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19. Посол отметил, что таким образом люди, которые сделали прививку в Китае, могут доказать санитарным врачам в России, что они безопасны и у них есть прививка, и наоборот.Посол РФ подчеркивал, что это вопросы международно-правового характера, однако из-за огромной границы между двумя странами и больших потоков людей для Китая и России эта проблема носит практический характер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей денисов, мид кнр, пекин, китай, в мире

МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19

06:35 03.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, заявили РИА Новости в департаменте информации МИД КНР.
Ранее посол в РФ Андрей Денисов говорил журналистам, что России и Китаю необходимо договориться о взаимном признании документов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19. Посол отметил, что таким образом люди, которые сделали прививку в Китае, могут доказать санитарным врачам в России, что они безопасны и у них есть прививка, и наоборот.
"Вакцина – важное оружие в борьбе с эпидемией. Китайская сторона готова поддерживать тесный контакт со всеми странами, в том числе с Россией по соответствующему сотрудничеству относительно вакцин", - заявили РИА Новости в МИД КНР на просьбу прокомментировать возможность взаимного признания документов о вакцинации.
Посол РФ подчеркивал, что это вопросы международно-правового характера, однако из-за огромной границы между двумя странами и больших потоков людей для Китая и России эта проблема носит практический характер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ДенисовМИД КНРПекинКитайВ мире
 
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