https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595781906.html

МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19

МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19

Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, заявили РИА Новости в департаменте информации МИД КНР. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T06:35

2021-02-03T06:35

2021-02-03T06:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

андрей денисов

мид кнр

пекин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580144243_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_a7c8894a7405c26fe29edc0b0ceb9c96.jpg

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, заявили РИА Новости в департаменте информации МИД КНР.Ранее посол в РФ Андрей Денисов говорил журналистам, что России и Китаю необходимо договориться о взаимном признании документов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19. Посол отметил, что таким образом люди, которые сделали прививку в Китае, могут доказать санитарным врачам в России, что они безопасны и у них есть прививка, и наоборот.Посол РФ подчеркивал, что это вопросы международно-правового характера, однако из-за огромной границы между двумя странами и больших потоков людей для Китая и России эта проблема носит практический характер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595439276.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей денисов, мид кнр, пекин, китай, в мире