https://ria.ru/20210203/uregulirovanie-1595866315.html

В ЛНР сообщили о начале работы контактной группы по Донбассу

В ЛНР сообщили о начале работы контактной группы по Донбассу

Заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:22

2021-02-03T15:22

2021-02-03T15:22

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.Во вторник состоялись заседания подгрупп контактной группы по Донбассу.Согласно сообщению, заседание началось согласно графику.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595841265.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон