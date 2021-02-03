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Джабаров заявил, что США видят "угрозу" во всем, что касается России
Джабаров заявил, что США видят "угрозу" во всем, что касается России
США видит скрытую угрозу в любой теме, которая касается России, не следует обращать внимание на "обеспокоенности" Вашингтона, заявил РИА Новости в среду первый... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:30
2021-02-03T11:06
россия
владимир джабаров
сша
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США видит скрытую угрозу в любой теме, которая касается России, не следует обращать внимание на "обеспокоенности" Вашингтона, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в госдепартаменте заявили, что США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз.Он считает, что не нужно обращать внимания на подобные заявления, "пусть США определяться, где они видят угрозы, пусть они их нам предъявят, а мы ответим на это – "да" или "нет", заключил политик.
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россия, владимир джабаров, сша, в мире

Джабаров заявил, что США видят "угрозу" во всем, что касается России

09:30 03.02.2021 (обновлено: 11:06 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США видит скрытую угрозу в любой теме, которая касается России, не следует обращать внимание на "обеспокоенности" Вашингтона, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в госдепартаменте заявили, что США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз.
"Это такая размытая фраза, для США любая тема, касающаяся России, представляет "угрозу", - сказал Джабаров.
Он считает, что не нужно обращать внимания на подобные заявления, "пусть США определяться, где они видят угрозы, пусть они их нам предъявят, а мы ответим на это – "да" или "нет", заключил политик.
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