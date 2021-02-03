https://ria.ru/20210203/ugroza-1595791794.html

Джабаров заявил, что США видят "угрозу" во всем, что касается России

Джабаров заявил, что США видят "угрозу" во всем, что касается России

США видит скрытую угрозу в любой теме, которая касается России, не следует обращать внимание на "обеспокоенности" Вашингтона, заявил РИА Новости в среду первый... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:30

2021-02-03T09:30

2021-02-03T11:06

россия

владимир джабаров

сша

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США видит скрытую угрозу в любой теме, которая касается России, не следует обращать внимание на "обеспокоенности" Вашингтона, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в госдепартаменте заявили, что США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз.Он считает, что не нужно обращать внимания на подобные заявления, "пусть США определяться, где они видят угрозы, пусть они их нам предъявят, а мы ответим на это – "да" или "нет", заключил политик.

https://ria.ru/20210129/voyna-1595151406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, сша, в мире