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Суд отклонил апелляцию экс-главы Удмуртии Соловьева по делу о взятке
Суд отклонил апелляцию экс-главы Удмуртии Соловьева по делу о взятке
Верховный суд Удмуртии не удовлетворил апелляцию экс-главы региона Александра Соловьева на приговор за взяточничество, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:07
2021-02-03T16:07
россия
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии не удовлетворил апелляцию экс-главы региона Александра Соловьева на приговор за взяточничество, сообщили РИА Новости в департаменте судейского сообщества республики.Суд 14 октября 2020 года признал 70-летнего Соловьева виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей, отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что давал показания под давлением.Соловьев обжаловал судебное решение. Верховный суд Удмуртии 2 февраля начал рассмотрение жалобы, а 3 февраля вынес решение.В ходе расследования у Соловьева арестовали более 20 объектов недвижимости, дорогие автомобили, доли в бизнесе, а также 15 миллионов рублей и слитки золота. В дополнение к этому под арест попал жилой дом его родственников, купленный, как считает следствие, на преступные доходы.
https://ria.ru/20201224/postrigan-1590773349.html
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россия, александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

Суд отклонил апелляцию экс-главы Удмуртии Соловьева по делу о взятке

16:07 03.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии не удовлетворил апелляцию экс-главы региона Александра Соловьева на приговор за взяточничество, сообщили РИА Новости в департаменте судейского сообщества республики.
Суд 14 октября 2020 года признал 70-летнего Соловьева виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей, отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что давал показания под давлением.
Александр Постригань - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 15:55
Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Соловьев обжаловал судебное решение. Верховный суд Удмуртии 2 февраля начал рассмотрение жалобы, а 3 февраля вынес решение.

"Суд проверил по апелляционным жалобам законность, обоснованность и справедливость приговора Завьяловского районного суда и оставил его без изменения, жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили РИА Новости в департаменте судейского сообщества Удмуртии.

В ходе расследования у Соловьева арестовали более 20 объектов недвижимости, дорогие автомобили, доли в бизнесе, а также 15 миллионов рублей и слитки золота. В дополнение к этому под арест попал жилой дом его родственников, купленный, как считает следствие, на преступные доходы.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Глава стройкомпании получил 4 года за взятку экс-вице-премьеру Чувашии
 
РоссияАлександр СоловьевУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
 
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