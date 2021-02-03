https://ria.ru/20210203/udmurtiya-1595878444.html

Суд отклонил апелляцию экс-главы Удмуртии Соловьева по делу о взятке

Суд отклонил апелляцию экс-главы Удмуртии Соловьева по делу о взятке

Верховный суд Удмуртии не удовлетворил апелляцию экс-главы региона Александра Соловьева на приговор за взяточничество, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:07

2021-02-03T16:07

2021-02-03T16:07

россия

александр соловьев

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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УФА, 3 фев – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии не удовлетворил апелляцию экс-главы региона Александра Соловьева на приговор за взяточничество, сообщили РИА Новости в департаменте судейского сообщества республики.Суд 14 октября 2020 года признал 70-летнего Соловьева виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей, отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что давал показания под давлением.Соловьев обжаловал судебное решение. Верховный суд Удмуртии 2 февраля начал рассмотрение жалобы, а 3 февраля вынес решение.В ходе расследования у Соловьева арестовали более 20 объектов недвижимости, дорогие автомобили, доли в бизнесе, а также 15 миллионов рублей и слитки золота. В дополнение к этому под арест попал жилой дом его родственников, купленный, как считает следствие, на преступные доходы.

https://ria.ru/20201224/postrigan-1590773349.html

https://realty.ria.ru/20201113/chuvashiya-1584450958.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия), происшествия