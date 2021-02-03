https://ria.ru/20210203/tigritsa-1595785476.html

В Хабаровском крае застрелили тигрицу-людоеда, убившую охотника

В Хабаровском крае застрелили тигрицу-людоеда, убившую охотника

Застрелена тигрица-людоед, убившая охотника в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:12

2021-02-03T08:12

2021-02-03T08:12

ванинский район

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/20731/35/207313527_0:384:1829:1412_1920x0_80_0_0_f5437451410339eb48db0ab2ce9eae5e.jpg

ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Застрелена тигрица-людоед, убившая охотника в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает минприроды региона.В начале января специалист министерства рассказал РИА Новости, что 9 января, возможно, тигр напал и убил человека возле зимовья в тайге в верховье реки Буту Ванинского района. Установлено, что молодой человек в момент нападения хищника был без оружия, покалеченное тело нашли без головы."В соответствии с разрешением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования … в Ванинском районе в течении 3,5 недель проводились мероприятия по отлову и изъятию опасного хищника из природы. Тигрица была отстреляна 31 января вечером в 200 метрах от метеостанции "Мопау" при попытке нападения на сотрудника минприроды Хабаровского края. Пострадавших среди людей нет", - информирует ведомство.Как рассказал РИА Новости директор Центра реабилитации диких животных "Утес" Эдуард Круглов, возможно, тигрица-людоед была голодной - сейчас в тайге мало натурального корма (диких кабанов)."Возможно, тигр был ранен. Эти хищники злопамятны, если его обидели, он все понимает и просчитывает. Поймать его очень сложно, он перемещается 40 километров в день по тайге. Если обидел человек, то он будет давить людей. Он знает запах людей. Страшно то, что пострадать мог и не обидчик совсем", - заявил собеседник агентства.По информации охотоведов, это первый за долгое время "легальный" отстрел краснокнижного хищника. Изначально предполагалось, что животное усыпят и изымут из дикой природы. Тигрице было около 4 лет, размер пятки передней лапы составлял 9,5 сантиметра. На территории региона живут 105-108 амурских тигров.

https://ria.ru/20201028/tigry-1581776903.html

ванинский район

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ванинский район, хабаровский край, происшествия