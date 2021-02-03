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В Хабаровском крае застрелили тигрицу-людоеда, убившую охотника
В Хабаровском крае застрелили тигрицу-людоеда, убившую охотника
Застрелена тигрица-людоед, убившая охотника в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:12
2021-02-03T08:12
ванинский район
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Застрелена тигрица-людоед, убившая охотника в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает минприроды региона.В начале января специалист министерства рассказал РИА Новости, что 9 января, возможно, тигр напал и убил человека возле зимовья в тайге в верховье реки Буту Ванинского района. Установлено, что молодой человек в момент нападения хищника был без оружия, покалеченное тело нашли без головы."В соответствии с разрешением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования … в Ванинском районе в течении 3,5 недель проводились мероприятия по отлову и изъятию опасного хищника из природы. Тигрица была отстреляна 31 января вечером в 200 метрах от метеостанции "Мопау" при попытке нападения на сотрудника минприроды Хабаровского края. Пострадавших среди людей нет", - информирует ведомство.Как рассказал РИА Новости директор Центра реабилитации диких животных "Утес" Эдуард Круглов, возможно, тигрица-людоед была голодной - сейчас в тайге мало натурального корма (диких кабанов)."Возможно, тигр был ранен. Эти хищники злопамятны, если его обидели, он все понимает и просчитывает. Поймать его очень сложно, он перемещается 40 километров в день по тайге. Если обидел человек, то он будет давить людей. Он знает запах людей. Страшно то, что пострадать мог и не обидчик совсем", - заявил собеседник агентства.По информации охотоведов, это первый за долгое время "легальный" отстрел краснокнижного хищника. Изначально предполагалось, что животное усыпят и изымут из дикой природы. Тигрице было около 4 лет, размер пятки передней лапы составлял 9,5 сантиметра. На территории региона живут 105-108 амурских тигров.
https://ria.ru/20201028/tigry-1581776903.html
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ванинский район, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае застрелили тигрицу-людоеда, убившую охотника

08:12 03.02.2021
 
© РИА Новости / В. Животченко / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / В. Животченко
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Застрелена тигрица-людоед, убившая охотника в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает минприроды региона.
В начале января специалист министерства рассказал РИА Новости, что 9 января, возможно, тигр напал и убил человека возле зимовья в тайге в верховье реки Буту Ванинского района. Установлено, что молодой человек в момент нападения хищника был без оружия, покалеченное тело нашли без головы.
"В соответствии с разрешением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования … в Ванинском районе в течении 3,5 недель проводились мероприятия по отлову и изъятию опасного хищника из природы. Тигрица была отстреляна 31 января вечером в 200 метрах от метеостанции "Мопау" при попытке нападения на сотрудника минприроды Хабаровского края. Пострадавших среди людей нет", - информирует ведомство.
Как рассказал РИА Новости директор Центра реабилитации диких животных "Утес" Эдуард Круглов, возможно, тигрица-людоед была голодной - сейчас в тайге мало натурального корма (диких кабанов).
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"Возможно, тигр был ранен. Эти хищники злопамятны, если его обидели, он все понимает и просчитывает. Поймать его очень сложно, он перемещается 40 километров в день по тайге. Если обидел человек, то он будет давить людей. Он знает запах людей. Страшно то, что пострадать мог и не обидчик совсем", - заявил собеседник агентства.
По информации охотоведов, это первый за долгое время "легальный" отстрел краснокнижного хищника. Изначально предполагалось, что животное усыпят и изымут из дикой природы. Тигрице было около 4 лет, размер пятки передней лапы составлял 9,5 сантиметра. На территории региона живут 105-108 амурских тигров.
 
Ванинский районХабаровский крайПроисшествия
 
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