Порошенко поддержал запрет трех украинских каналов
17:25 03.02.2021 (обновлено: 17:32 03.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, но предостерег власти от подобного давления на украинские "патриотические каналы".
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
"Политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины", - написал Порошенко в Telegram.
При этом он предостерёг власти от давления таким же способом на украинские "патриотические каналы". "Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем, что претендент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой власти в адрес Зеленского", - заявил Порошенко.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.