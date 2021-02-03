https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595895908.html

Порошенко поддержал запрет трех украинских каналов

Порошенко поддержал запрет трех украинских каналов

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:25

2021-02-03T17:25

2021-02-03T17:32

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, но предостерег власти от подобного давления на украинские "патриотические каналы".Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране."Политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины", - написал Порошенко в Telegram.При этом он предостерёг власти от давления таким же способом на украинские "патриотические каналы". "Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем, что претендент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой власти в адрес Зеленского", - заявил Порошенко.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире