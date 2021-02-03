В СЖР уточнили, на кого распространяется закон о печати
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закон о печати не распространяется на блогеров, они занимаются "самостоятельным творчеством на свой страх и риск", заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости, комментируя инцидент с применением силы сотрудником Росгвардии против автора You-Tube канала на несогласованной акции накануне в Москве; при этом секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что обеспечивать здоровье и безопасность необходимо любому гражданину вне зависимости от его профессионального статуса.
Ранее сайт СЖР сообщил, что ночью в ходе несанкционированных акций силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку. Сейчас у телеграм-канала RealView насчитывается 688 подписчиков, на YouTube-площадке - 3,07 тысячи.
"На блогеров закон о печати не распространяется. Это граждане, которые занимаются самостоятельным творчеством на свой страх и риск в данном случае. Как и, соответственно, 144 статья о нарушении прав журналистов тоже на блогеров не распространяется. Это люди, которые сами берут на себя такую идею", - рассказал Соловьев.
При этом Шафир, озвучивая РИА Новости позицию и Союза журналистов России, и Международной федерации журналистов, заявил, что следует отстаивать права "любого человека, который подвергся насилию".
"(Необходима) защита любого человека, который является или представляется журналистом и подвергся насилию. Первоначальная наша задача – обеспечить его здоровье, безопасность. Второй момент – понимание того, является ли он журналистом, блогером, сотрудником СМИ, которое зарегистрировано в Роскомнадзоре или нет. Первая наша задача: ни один журналист, ни один гражданин не должен быть подвергнут насилию. Все остальное – детали", - сказал Шафир.
Закон о реестре блогеров, согласно которому авторы сайтов, блогов и иных платформ с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки обязаны регистрироваться, был принят в 2014 году. Однако с 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр, соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
"Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 05.05.2014 №97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - говорится на сайте ведомства.