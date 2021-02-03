https://ria.ru/20210203/szhr-1595853276.html

В СЖР уточнили, на кого распространяется закон о печати

В СЖР уточнили, на кого распространяется закон о печати

Закон о печати не распространяется на блогеров, они занимаются "самостоятельным творчеством на свой страх и риск", заявил глава Союза журналистов России... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:35

2021-02-03T14:35

2021-02-03T14:35

замена условного срока навального

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

международная федерация журналистов

союз журналистов россии

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закон о печати не распространяется на блогеров, они занимаются "самостоятельным творчеством на свой страх и риск", заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости, комментируя инцидент с применением силы сотрудником Росгвардии против автора You-Tube канала на несогласованной акции накануне в Москве; при этом секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что обеспечивать здоровье и безопасность необходимо любому гражданину вне зависимости от его профессионального статуса.Ранее сайт СЖР сообщил, что ночью в ходе несанкционированных акций силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку. Сейчас у телеграм-канала RealView насчитывается 688 подписчиков, на YouTube-площадке - 3,07 тысячи.При этом Шафир, озвучивая РИА Новости позицию и Союза журналистов России, и Международной федерации журналистов, заявил, что следует отстаивать права "любого человека, который подвергся насилию"."(Необходима) защита любого человека, который является или представляется журналистом и подвергся насилию. Первоначальная наша задача – обеспечить его здоровье, безопасность. Второй момент – понимание того, является ли он журналистом, блогером, сотрудником СМИ, которое зарегистрировано в Роскомнадзоре или нет. Первая наша задача: ни один журналист, ни один гражданин не должен быть подвергнут насилию. Все остальное – детали", - сказал Шафир.Закон о реестре блогеров, согласно которому авторы сайтов, блогов и иных платформ с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки обязаны регистрироваться, был принят в 2014 году. Однако с 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр, соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

https://ria.ru/20210203/podrostki-1595779355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/zhirinovskiy-1595742814.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международная федерация журналистов, союз журналистов россии, москва, общество