https://ria.ru/20210203/svet-1595791028.html

В Новосибирске более 2,5 тысячи жителей остались без света

В Новосибирске более 2,5 тысячи жителей остались без света

Более 2,5 тысячи жителей микрорайона "Чистая слобода" в Новосибирске в ночь на среду остались без электричества из-за повреждения кабельных линий при... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:27

2021-02-03T09:27

2021-02-03T09:55

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей микрорайона "Чистая слобода" в Новосибирске в ночь на среду остались без электричества из-за повреждения кабельных линий при несанкционированных земляных работах, прокуратура организовала проверку.В электросетях уточнили, что сообщение о повреждении поступило в 23.45 вторника (19.45 мск). Бригады филиала "РЭС" "Новосибирские городские электрические сети" выехали на место, где обнаружили брошенную установку горизонтального направленного бурения.Прокуратура Новосибирской области организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и электроэнергетики в связи с ЧП.

https://ria.ru/20210128/ostrov-1594909222.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, новосибирская область, происшествия