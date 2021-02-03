https://ria.ru/20210203/sud-1595814439.html
Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детсаду в Воскресенске
Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детсаду в Воскресенске
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Воскресенска, убившего свою супругу в детском саду, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:35
2021-02-03T11:35
2021-02-03T11:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
воскресенск
происшествия
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Воскресенска, убившего свою супругу в детском саду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в подмосковном главке СК РФ сообщили, что 31 августа 2020 года 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения, женщина скончалась на месте.Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595619928.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия