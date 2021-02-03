https://ria.ru/20210203/sud-1595814439.html

Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детсаду в Воскресенске

Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детсаду в Воскресенске

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Воскресенска, убившего свою супругу в детском саду, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:35

2021-02-03T11:35

2021-02-03T11:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

воскресенск

происшествия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Воскресенска, убившего свою супругу в детском саду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в подмосковном главке СК РФ сообщили, что 31 августа 2020 года 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения, женщина скончалась на месте.Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595619928.html

россия

московская область (подмосковье)

воскресенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия