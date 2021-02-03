https://ria.ru/20210203/stimulyatsiya-1595771922.html

Какие продукты стимулируют работу головного мозга

Какие продукты стимулируют работу головного мозга

Неправильное питание влияет, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, состояние усталости и плохое настроение. Какие продукты... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T02:12

2021-02-03T02:12

2021-02-03T02:12

россия

елена соломатина

здоровье

питание

общество

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Перечислены продукты для стимуляции работы головного мозга

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Неправильное питание влияет, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, состояние усталости и плохое настроение. Какие продукты помогут это исправить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Очень важно, чтобы в еде было достаточное количество холина, которого много в яичном желтке, в мясе, особенно в баранине, а также в овсянке и цветной капусте. Необходимы также продукты, содержащие витамин В12 и железо. Все это стимулирует работу головного мозга, объяснила врач. Чтобы получить желаемый эффект, нужно соблюдать умеренность в еде, а не пытаться употребить этих продуктов как можно больше. При переедании токсины, которые в них содержатся, нейтрализуют всю пользу, пояснила врач-диетолог. Кроме того, продукты желательно не жарить, а готовить на пару и использовать щадящую обработку. Нужно также ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов. И тогда можно будет увидеть реакцию организма и улучшение состояния, заключила Соломатина.

https://ria.ru/20210202/mozg-1595601519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена соломатина, здоровье, питание, общество