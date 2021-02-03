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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210203/steklo-1595874513.html
На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям
На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям
ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ". РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:16
2021-02-03T16:16
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ".Открытие нового производства планируется к лету 2021 года на промышленной площадке "Вятка".Российские предприниматели в 2019 году побывали в городе Лоян на заводе, который освоил данные технологии на высоком уровне. В результате решили открыть такое же производство в Мамадыше. В Татарстане завод в Мамадыше станет вторым, который будет работать по китайским технологиям.Закалка стекла увеличивает его прочность в 10 раз, делая его более безопасным. Помимо закалки на заводе также будут тонировать стекла и производить стеклопакеты. Предприниматели уточняют, что первые заказчики на калёное стекло уже есть, они ждут пуска производства.
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китай
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китай, республика татарстан (татарстан)

На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям

16:16 03.02.2021
 
© Depositphotos / alezandroЛистовое стекло на заводе
Листовое стекло на заводе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / alezandro
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МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ".
Открытие нового производства планируется к лету 2021 года на промышленной площадке "Вятка".
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Российские предприниматели в 2019 году побывали в городе Лоян на заводе, который освоил данные технологии на высоком уровне. В результате решили открыть такое же производство в Мамадыше. В Татарстане завод в Мамадыше станет вторым, который будет работать по китайским технологиям.
Закалка стекла увеличивает его прочность в 10 раз, делая его более безопасным.
Помимо закалки на заводе также будут тонировать стекла и производить стеклопакеты. Предприниматели уточняют, что первые заказчики на калёное стекло уже есть, они ждут пуска производства.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
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