https://ria.ru/20210203/steklo-1595874513.html

На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям

На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям

ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ". РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:16

2021-02-03T16:16

2021-02-03T16:16

россия-китай: главное

китай

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ".Открытие нового производства планируется к лету 2021 года на промышленной площадке "Вятка".Российские предприниматели в 2019 году побывали в городе Лоян на заводе, который освоил данные технологии на высоком уровне. В результате решили открыть такое же производство в Мамадыше. В Татарстане завод в Мамадыше станет вторым, который будет работать по китайским технологиям.Закалка стекла увеличивает его прочность в 10 раз, делая его более безопасным. Помимо закалки на заводе также будут тонировать стекла и производить стеклопакеты. Предприниматели уточняют, что первые заказчики на калёное стекло уже есть, они ждут пуска производства.

https://ria.ru/20210202/chuntsin-1595630147.html

китай

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, республика татарстан (татарстан)