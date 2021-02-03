https://ria.ru/20210203/steklo-1595874513.html
На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям
На заводе в Татарстане начнут закалять стекло по китайским технологиям
ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ". РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:16
2021-02-03T16:16
2021-02-03T16:16
россия-китай: главное
китай
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595879208_485:600:3059:2048_1920x0_80_0_0_c6761d44b74ace53ec764051420cad32.jpg
МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая, пишет газета "Нократ".Открытие нового производства планируется к лету 2021 года на промышленной площадке "Вятка".Российские предприниматели в 2019 году побывали в городе Лоян на заводе, который освоил данные технологии на высоком уровне. В результате решили открыть такое же производство в Мамадыше. В Татарстане завод в Мамадыше станет вторым, который будет работать по китайским технологиям.Закалка стекла увеличивает его прочность в 10 раз, делая его более безопасным. Помимо закалки на заводе также будут тонировать стекла и производить стеклопакеты. Предприниматели уточняют, что первые заказчики на калёное стекло уже есть, они ждут пуска производства.
https://ria.ru/20210202/chuntsin-1595630147.html
китай
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595879208_1015:596:2951:2048_1920x0_80_0_0_45acfb515516352f41f3c1f58a880837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, республика татарстан (татарстан)
МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное"
. ООО "Мамадышская стекольная компания" намерена заняться закаливанием и тонировкой стекла с использованием опыта и технологий Китая
, пишет газета "Нократ".
Открытие нового производства планируется к лету 2021 года на промышленной площадке "Вятка".
Российские предприниматели в 2019 году побывали в городе Лоян на заводе, который освоил данные технологии на высоком уровне. В результате решили открыть такое же производство в Мамадыше. В Татарстане завод в Мамадыше станет вторым, который будет работать по китайским технологиям.
Закалка стекла увеличивает его прочность в 10 раз, делая его более безопасным.
Помимо закалки на заводе также будут тонировать стекла и производить стеклопакеты. Предприниматели уточняют, что первые заказчики на калёное стекло уже есть, они ждут пуска производства.