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На Ставрополье полицейский просил три миллиона рублей за прекращение дела
На Ставрополье полицейский просил три миллиона рублей за прекращение дела
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского и двух жителей Ставрополья, которые пытались обмануть подозреваемого в том, что за 3,4 миллиона... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:35
2021-02-03T20:43
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского и двух жителей Ставрополья, которые пытались обмануть подозреваемого в том, что за 3,4 миллиона рублей могут помочь прекратить его уголовное дело, зная, что оно и так будет прекращено, сообщает Следственный комитет РФ.Следствием установлено, что Цатурян, Попов и Агафонов ввели в заблуждение фигуранта уголовного дела о злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. "Достоверно зная, что уголовное дело подлежит прекращению, соучастники сообщили фигуранту, что следствие будет продолжено, и он будет привлечен к уголовной ответственности, однако за денежное вознаграждение в размере 3,4 миллиона рублей они могут оказать содействие в прекращении уголовного преследования", - сказано в релизе.В Пятигорске при получении от мужчины, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, требуемых денежных средств, действия членов преступной группы были пресечены, отметили в СК. В настоящее время Ессентукским городским судом рассматриваются ходатайства следователя об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении.Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в настоящее время по данному факту подразделением собственной безопасности ведомства проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, добавили в полиции.
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

На Ставрополье полицейский просил три миллиона рублей за прекращение дела

18:35 03.02.2021 (обновлено: 20:43 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского и двух жителей Ставрополья, которые пытались обмануть подозреваемого в том, что за 3,4 миллиона рублей могут помочь прекратить его уголовное дело, зная, что оно и так будет прекращено, сообщает Следственный комитет РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на мошенничество в особо крупном размере" в отношении заместителя начальника СО ОМВД России по Кисловодску Армена Цатуряна, а также жителей Ставропольского края Яниса Попова и Михаила Агафонова", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Цатурян, Попов и Агафонов ввели в заблуждение фигуранта уголовного дела о злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. "Достоверно зная, что уголовное дело подлежит прекращению, соучастники сообщили фигуранту, что следствие будет продолжено, и он будет привлечен к уголовной ответственности, однако за денежное вознаграждение в размере 3,4 миллиона рублей они могут оказать содействие в прекращении уголовного преследования", - сказано в релизе.
В Пятигорске при получении от мужчины, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, требуемых денежных средств, действия членов преступной группы были пресечены, отметили в СК. В настоящее время Ессентукским городским судом рассматриваются ходатайства следователя об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении.
Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в настоящее время по данному факту подразделением собственной безопасности ведомства проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, добавили в полиции.
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