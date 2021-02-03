На Ставрополье полицейский просил три миллиона рублей за прекращение дела
18:35 03.02.2021 (обновлено: 20:43 03.02.2021)
ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского и двух жителей Ставрополья, которые пытались обмануть подозреваемого в том, что за 3,4 миллиона рублей могут помочь прекратить его уголовное дело, зная, что оно и так будет прекращено, сообщает Следственный комитет РФ.
"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на мошенничество в особо крупном размере" в отношении заместителя начальника СО ОМВД России по Кисловодску Армена Цатуряна, а также жителей Ставропольского края Яниса Попова и Михаила Агафонова", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что Цатурян, Попов и Агафонов ввели в заблуждение фигуранта уголовного дела о злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. "Достоверно зная, что уголовное дело подлежит прекращению, соучастники сообщили фигуранту, что следствие будет продолжено, и он будет привлечен к уголовной ответственности, однако за денежное вознаграждение в размере 3,4 миллиона рублей они могут оказать содействие в прекращении уголовного преследования", - сказано в релизе.
В Пятигорске при получении от мужчины, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, требуемых денежных средств, действия членов преступной группы были пресечены, отметили в СК. В настоящее время Ессентукским городским судом рассматриваются ходатайства следователя об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении.
Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в настоящее время по данному факту подразделением собственной безопасности ведомства проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, добавили в полиции.
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