https://ria.ru/20210203/stavropole-1595909360.html

На Ставрополье полицейский просил три миллиона рублей за прекращение дела

На Ставрополье полицейский просил три миллиона рублей за прекращение дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского и двух жителей Ставрополья, которые пытались обмануть подозреваемого в том, что за 3,4 миллиона... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:35

2021-02-03T18:35

2021-02-03T20:43

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского и двух жителей Ставрополья, которые пытались обмануть подозреваемого в том, что за 3,4 миллиона рублей могут помочь прекратить его уголовное дело, зная, что оно и так будет прекращено, сообщает Следственный комитет РФ.Следствием установлено, что Цатурян, Попов и Агафонов ввели в заблуждение фигуранта уголовного дела о злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. "Достоверно зная, что уголовное дело подлежит прекращению, соучастники сообщили фигуранту, что следствие будет продолжено, и он будет привлечен к уголовной ответственности, однако за денежное вознаграждение в размере 3,4 миллиона рублей они могут оказать содействие в прекращении уголовного преследования", - сказано в релизе.В Пятигорске при получении от мужчины, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, требуемых денежных средств, действия членов преступной группы были пресечены, отметили в СК. В настоящее время Ессентукским городским судом рассматриваются ходатайства следователя об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении.Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в настоящее время по данному факту подразделением собственной безопасности ведомства проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, добавили в полиции.

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия