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Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"

Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T05:05

2021-02-03T05:05

2021-02-03T05:43

воз

россия

мехико

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мексика

в мире

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МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.По его словам, следующим шагом должно стать подписание контракта на поставку российской стороной. Накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал этот документ с мексиканской стороны, после одобрения COFEPRIS он должен быть направлен в Россию немедленно.Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. За время пандемии в стране выявлено свыше 1,8 миллиона случаев заболевания, включая 159 тысяч - с летальным исходом.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и ранее уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, россия, мехико, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мексика, в мире