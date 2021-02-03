Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/sputnik-v-1595780818.html
Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T05:05
2021-02-03T05:43
воз
россия
мехико
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_35878bd997667ba74690b91148a5ee47.jpg
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.По его словам, следующим шагом должно стать подписание контракта на поставку российской стороной. Накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал этот документ с мексиканской стороны, после одобрения COFEPRIS он должен быть направлен в Россию немедленно.Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. За время пандемии в стране выявлено свыше 1,8 миллиона случаев заболевания, включая 159 тысяч - с летальным исходом.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и ранее уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
мехико
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_744:714:2523:2048_1920x0_80_0_0_c3452f78c17a721ac86bb93f82bfdbaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, россия, мехико, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мексика, в мире

Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"

05:05 03.02.2021 (обновлено: 05:43 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.
"COFEPRIS только что предоставил разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter правительства.
По его словам, следующим шагом должно стать подписание контракта на поставку российской стороной. Накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал этот документ с мексиканской стороны, после одобрения COFEPRIS он должен быть направлен в Россию немедленно.
Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. За время пандемии в стране выявлено свыше 1,8 миллиона случаев заболевания, включая 159 тысяч - с летальным исходом.
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и ранее уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВОЗРоссияМехикоВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МексикаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния