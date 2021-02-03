Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
05:05 03.02.2021 (обновлено: 05:43 03.02.2021)
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.
"COFEPRIS только что предоставил разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter правительства.
По его словам, следующим шагом должно стать подписание контракта на поставку российской стороной. Накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал этот документ с мексиканской стороны, после одобрения COFEPRIS он должен быть направлен в Россию немедленно.
Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. За время пандемии в стране выявлено свыше 1,8 миллиона случаев заболевания, включая 159 тысяч - с летальным исходом.
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и ранее уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
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