https://ria.ru/20210203/spasenie-1595895427.html

На Урале полицейские вынесли на себе пожилого мужчину из леса

На Урале полицейские вынесли на себе пожилого мужчину из леса

Полицейские в городе Асбесте Свердловской области несколько километров несли на себе заблудившегося в лесу пожилого мужчину, который не мог самостоятельно... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:23

2021-02-03T17:23

2021-02-03T18:02

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Полицейские в городе Асбесте Свердловской области несколько километров несли на себе заблудившегося в лесу пожилого мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться из-за переохлаждения, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Малышева ушел из дома и не вернулся местный житель 1947 года рождения."Сотрудникам полиции удалось установить его примерное местоположение... Спустя два часа, в темноте, пройдя по лесу более шести километров, полицейские обнаружили пожилого человека", — говорится в сообщении.Пострадавший настолько замерз, что не мог самостоятельно идти, и полицейские вынесли его к месту, где ждала машина спасательной службы, говорится в сообщении. Медики диагностировали у уральца переохлаждение легкой степени, оказали необходимую помощь и отпустили домой. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Как пояснил пострадавший, днем он вышел в лес на прогулку и заблудился. После того как несколько часов пожилой человек безуспешно пытался найти дорогу домой, он рассказал об этом супруге по сотовому телефону, а она сообщила о происшествии в экстренные службы.

https://ria.ru/20210203/devochka-1595894731.html

https://ria.ru/20210201/bereg-1595469106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, урал, гумвд, свердловская область, асбест, происшествия