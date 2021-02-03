Источник: Россия призвала заставить Киев соблюдать свободу СМИ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами, ОБСЕ и Совет Европы должны повлиять на Киев и заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ, заявил РИА Новости информированный источник.
Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
"Это (санкции против украинских телеканалов - ред.) еще один пример борьбы с инакомыслием в худших традициях радикального национал-популизма, не имеющего ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами", - сказал источник.
"Международные организации, прежде всего ОБСЕ и Совет Европы, должны повлиять на Киев, заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ и выражения мнений", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Зеленский заявил, что решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было сложным, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.