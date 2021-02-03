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Источник: Россия призвала заставить Киев соблюдать свободу СМИ
Источник: Россия призвала заставить Киев соблюдать свободу СМИ
Москва считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов не имеет ничего общего ни с... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:21
2021-02-03T13:21
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
обсе
112 украина
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами, ОБСЕ и Совет Европы должны повлиять на Киев и заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ, заявил РИА Новости информированный источник.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране."Международные организации, прежде всего ОБСЕ и Совет Европы, должны повлиять на Киев, заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ и выражения мнений", - подчеркнул собеседник агентства.Ранее Зеленский заявил, что решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было сложным, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, обсе, 112 украина , владимир зеленский, украина, в мире

Источник: Россия призвала заставить Киев соблюдать свободу СМИ

13:21 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Флаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами, ОБСЕ и Совет Европы должны повлиять на Киев и заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ, заявил РИА Новости информированный источник.
Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
"Это (санкции против украинских телеканалов - ред.) еще один пример борьбы с инакомыслием в худших традициях радикального национал-популизма, не имеющего ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами", - сказал источник.
"Международные организации, прежде всего ОБСЕ и Совет Европы, должны повлиять на Киев, заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ и выражения мнений", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Зеленский заявил, что решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было сложным, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакОБСЕ112 УкраинаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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