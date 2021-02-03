https://ria.ru/20210203/smi-1595835952.html

Источник: Россия призвала заставить Киев соблюдать свободу СМИ

Источник: Россия призвала заставить Киев соблюдать свободу СМИ

Москва считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов не имеет ничего общего ни с... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:21

2021-02-03T13:21

2021-02-03T13:21

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

обсе

112 украина

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами, ОБСЕ и Совет Европы должны повлиять на Киев и заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ, заявил РИА Новости информированный источник.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране."Международные организации, прежде всего ОБСЕ и Совет Европы, должны повлиять на Киев, заставить его выполнять международные обязательства в сфере свободы СМИ и выражения мнений", - подчеркнул собеседник агентства.Ранее Зеленский заявил, что решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было сложным, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.

https://ria.ru/20210203/protesty-1595820084.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, обсе, 112 украина , владимир зеленский, украина, в мире