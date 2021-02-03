https://ria.ru/20210203/skidki-1595772350.html
Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
Цена гаджетов имеет предел падения даже во время самых больших скидок. Нижнюю границу назвал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T04:10
2021-02-03T04:10
2021-02-03T04:10
алексей сизов
россия
инфосистемы джет
смартфоны
гаджеты
технологии
общество
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Раскрыты предельно допустимые скидки на гаджеты
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Цена гаджетов имеет предел падения даже во время самых больших скидок. Нижнюю границу назвал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Эксперт пояснил, что одним из главных факторов, определяющих цену электроники, является себестоимость комплектующих. Именно поэтому сверхбольшая скидка на гаджеты просто невозможна, она обычно колеблется в районе 20–30%. Иногда цена может снижаться и более чем на 30%, отметил Сизов, в рамках предоставления каких-то дополнительных услуг – некоторые компании идут на это, чтобы увеличить базу клиентов. Остальные случаи предоставления огромных скидок, по его словам, могут таить в себе какой-то подвох. "Это должно натолкнуть на мысль о попытке мошенничества или попытке продать "серую" или контрафактную продукцию. Еще один из вариантов возникновения низкой цены – это перепродажа отремонтированной б/у техники", – объяснил Сизов.
https://ria.ru/20210128/razryadka-1594884048.html
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алексей сизов, россия, инфосистемы джет, смартфоны, гаджеты, технологии, общество