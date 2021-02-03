https://ria.ru/20210203/shtraf-1595899678.html

Журналиста "Открытых медиа" оштрафовали за участие в незаконном митинге

Журналиста "Открытых медиа" оштрафовали за участие в незаконном митинге

Головинский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:45

2021-02-03T17:45

2021-02-03T17:45

замена условного срока навального

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости в Головинском суде.Его задержали накануне на несогласованном митинге в центре столицы, начавшемся после замены Алексею Навальному условного срока на 3,5 года колонии.Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош ранее сообщила РИА Новости, что при задержании у Никитина была пресс-карта и жилет журналиста, "но он потерял редакционное задание". По ее словам, репортер освещал несанкционированную акцию.Ночь он, по данным издания, провел в отделе полиции по Головинскому району Москвы.Союз журналистов России (СЖР) сообщал о не единичных задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Накануне они состоялись в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра и в других местах. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/zhurnalisty-1595867379.html

https://ria.ru/20210203/protesty-1595895048.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, москва, происшествия