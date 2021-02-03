Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/shtraf-1595899678.html
Журналиста "Открытых медиа" оштрафовали за участие в незаконном митинге
Журналиста "Открытых медиа" оштрафовали за участие в незаконном митинге
Головинский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:45
2021-02-03T17:45
замена условного срока навального
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости в Головинском суде.Его задержали накануне на несогласованном митинге в центре столицы, начавшемся после замены Алексею Навальному условного срока на 3,5 года колонии.Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош ранее сообщила РИА Новости, что при задержании у Никитина была пресс-карта и жилет журналиста, "но он потерял редакционное задание". По ее словам, репортер освещал несанкционированную акцию.Ночь он, по данным издания, провел в отделе полиции по Головинскому району Москвы.Союз журналистов России (СЖР) сообщал о не единичных задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Накануне они состоялись в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра и в других местах. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210203/zhurnalisty-1595867379.html
https://ria.ru/20210203/protesty-1595895048.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, москва, происшествия

Журналиста "Открытых медиа" оштрафовали за участие в незаконном митинге

17:45 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости в Головинском суде.
Его задержали накануне на несогласованном митинге в центре столицы, начавшемся после замены Алексею Навальному условного срока на 3,5 года колонии.
"Никитин Дмитрий Евгеньевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош ранее сообщила РИА Новости, что при задержании у Никитина была пресс-карта и жилет журналиста, "но он потерял редакционное задание". По ее словам, репортер освещал несанкционированную акцию.
Сотрудники полиции в районе Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 15:26
СЖР оценил работу журналистов при освещении незаконных акций
Ночь он, по данным издания, провел в отделе полиции по Головинскому району Москвы.
Союз журналистов России (СЖР) сообщал о не единичных задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.
Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 17:21
Эксперты оценили действия силовиков на незаконных акциях в Москве
Накануне они состоялись в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра и в других местах. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
 
Замена условного срока НавальногоМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния