"Роснефть" внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Расположенный в Красноярском крае Ачинский НПЗ первым из нефтеперерабатывающих заводов компании НК "Роснефть" разместил QR-код на паспортах качества нефтепродуктов, сообщает пресс-служба компании.
Коды появились на документах, выдаваемых при отгрузке автомобильных бензинов марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5, а также дизельных видов топлива высшего экологического класса. "Современные цифровые технологии позволят потребителю в режиме онлайн получить дополнительные сведения о производителе продукции", - говорится в пресс-релизе.
Информация о продукции размещена на защищенном сервере Росстандарта в реестре производителей. Перед включением в реестр вся продукция проходит процедуру независимой оценки качества. На протяжении действия сертификата продукция подлежит плановому и внеплановому инспекционному контролю со стороны Росстандарта. Проверкам подлежит деятельность и испытательных лабораторий НПЗ, аккредитованных в Российской системе аккредитации. Система обеспечивает открытость и объективность данных, предоставляемых потребителю.
Пресс-служба отмечает, что ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса – одна из ключевых задач компании в рамках реализации стратегии "Роснефть-2022". Повышение оперативности и интерактивности процессов взаимодействия с клиентами являются основными приоритетами розничного бизнеса НК "Роснефть".