https://ria.ru/20210203/servisy-1595821259.html

"Роснефть" внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

"Роснефть" внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

Расположенный в Красноярском крае Ачинский НПЗ первым из нефтеперерабатывающих заводов компании НК "Роснефть" разместил QR-код на паспортах качества... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:12

2021-02-03T12:12

2021-02-03T12:12

роснефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Расположенный в Красноярском крае Ачинский НПЗ первым из нефтеперерабатывающих заводов компании НК "Роснефть" разместил QR-код на паспортах качества нефтепродуктов, сообщает пресс-служба компании. Коды появились на документах, выдаваемых при отгрузке автомобильных бензинов марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5, а также дизельных видов топлива высшего экологического класса. "Современные цифровые технологии позволят потребителю в режиме онлайн получить дополнительные сведения о производителе продукции", - говорится в пресс-релизе. Информация о продукции размещена на защищенном сервере Росстандарта в реестре производителей. Перед включением в реестр вся продукция проходит процедуру независимой оценки качества. На протяжении действия сертификата продукция подлежит плановому и внеплановому инспекционному контролю со стороны Росстандарта. Проверкам подлежит деятельность и испытательных лабораторий НПЗ, аккредитованных в Российской системе аккредитации. Система обеспечивает открытость и объективность данных, предоставляемых потребителю.Пресс-служба отмечает, что ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса – одна из ключевых задач компании в рамках реализации стратегии "Роснефть-2022". Повышение оперативности и интерактивности процессов взаимодействия с клиентами являются основными приоритетами розничного бизнеса НК "Роснефть".

https://ria.ru/20210122/rosneft-1594139241.html

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роснефть, новости компаний - экономика