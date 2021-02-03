https://ria.ru/20210203/sdelka-1595806342.html

Косачев призвал США проявить инициативу по возвращению к ядерной сделке

Косачев призвал США проявить инициативу по возвращению к ядерной сделке

Для возобновления ядерной сделки с Ираном США необходимо проявить одностороннюю инициативу по возвращению к соглашению и гарантировать выполнение своих... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:55

2021-02-03T10:55

2021-02-03T10:55

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

энтони блинкен

константин косачев

джо байден

тегеран (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для возобновления ядерной сделки с Ираном США необходимо проявить одностороннюю инициативу по возвращению к соглашению и гарантировать выполнение своих обязательств, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что США готовы вернуться в ядерную сделку, если Иран начнет снова выполнять ее условия."В отношении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) необходимо прежде всего напомнить о том, что США из этой договоренности вышли в одностороннем порядке, а Иран - не выходил, Иран лишь приостановил выполнение своих обязательств", - сказал Косачев.Он отметил, что еще до выхода США из соглашения "американцы свои обязательства не выполняли, а европейцы их выполнение только имитировали"."Отсюда вывод - именно американцам необходимо проявить одностороннюю инициативу по возвращению в СВПД и гарантировать выполнение в последующем всех своих обязательств. Смею предположить, что при таком сценарии вопросов с возвращением к выполнению своих обязательств Ираном не будет", - заключил Косачев.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210203/iran-1595791180.html

https://ria.ru/20210126/iran-1594638816.html

россия

тегеран (город)

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, константин косачев, джо байден, тегеран (город), сша, в мире