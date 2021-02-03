Еврокомиссия прокомментировала введение Украиной санкций против каналов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия изучает последствия санкций на Украине, которые затронули ряд телеканалов, сказал РИА Новости представитель ЕК Петер Стано.
"Мы оцениваем последствия этого решения... Согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ", - сказал он, отвечая на вопрос об этих санкциях.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, и утверждала, что подтверждено их финансирование из России. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.