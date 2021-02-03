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Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым
Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым
Киев ввел санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA в связи с осуществлением ими полетов в РФ и Крым, этим... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:36
2021-02-03T14:36
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
дмитрий козак
португалия
молдавия
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Киев ввел санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA в связи с осуществлением ими полетов в РФ и Крым, этим авиаперевозчикам теперь запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, сообщили в украинской Службе безопасности.В связи с этим Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к ним такие санкции как: приостановка исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.Санкции должны действовать "до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ - ред.) по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова".Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, речь идет о самолетах, которыми глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и депутат от партии Тарас Козак летали в Россию. "Речь идет о самолетах, которым народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Россию", - говорится в сообщении. Во вторник ассоциируемые с Медведчуком телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK, и Козак, владелец этих каналов, попали на Украине под санкции на пять лет.Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины относительно вхождения Крыма в состав России. Глава украинского МИД назвал это решение победой и "важным шагом на пути привлечения РФ к ответственности за события 2014 года". Минюст РФ считает, что ЕСПЧ счел недосказанными ряд обвинений Украины против России по Крыму, в том числе в якобы убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210127/krym-1594815305.html
https://ria.ru/20210203/impichment-1595808539.html
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республика крым
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, дмитрий козак, португалия, молдавия, республика крым, украина, в мире

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

14:36 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Киев ввел санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA в связи с осуществлением ими полетов в РФ и Крым, этим авиаперевозчикам теперь запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, сообщили в украинской Службе безопасности.

"По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

В связи с этим Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к ним такие санкции как: приостановка исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.
Санкции должны действовать "до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ - ред.) по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
27 января, 15:58
Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов
Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, речь идет о самолетах, которыми глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и депутат от партии Тарас Козак летали в Россию. "Речь идет о самолетах, которым народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Россию", - говорится в сообщении. Во вторник ассоциируемые с Медведчуком телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK, и Козак, владелец этих каналов, попали на Украине под санкции на пять лет.
Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины относительно вхождения Крыма в состав России. Глава украинского МИД назвал это решение победой и "важным шагом на пути привлечения РФ к ответственности за события 2014 года". Минюст РФ считает, что ЕСПЧ счел недосказанными ряд обвинений Украины против России по Крыму, в том числе в якобы убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукДмитрий КозакПортугалияМолдавияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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