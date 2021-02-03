https://ria.ru/20210203/samara-1595870461.html
СК проверит инцидент в Самаре, где школьник поджег куртку одноклассницы
СК проверит инцидент в Самаре, где школьник поджег куртку одноклассницы
Самарские следователи займутся инцидентом, в котором школьник поджег куртку одноклассницы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:36
2021-02-03T15:36
2021-02-03T15:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
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САМАРА, 3 фев - РИА Новости. Самарские следователи займутся инцидентом, в котором школьник поджег куртку одноклассницы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее прокуратура Самарской области сообщила, что 25 января после уроков на внешкольной территории ученик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег. В результате была повреждена одежда, ребенок не пострадал. По данным надзорного ведомства, причиной произошедшего стало то, что девочка закрыла учебник, не дав соседу по парте прочитать ответ на задание учителя, из-за чего мальчик получил неудовлетворительную оценку. По заявлению родителей пострадавшей школьницы полиция начала проверку."В связи с общественным резонансом… инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР", - говорится в сообщении СУСК.По данным прокуратуры, мальчика поставили на внутришкольный учет, в отношении него образовательным учреждением организована профилактическая работа. Кроме того, ситуация вынесена на рассмотрение заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Служебную проверку по факту произошедшего также начал городской департамент образования.
https://ria.ru/20210130/konflikt-1595227466.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия