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Украинского киллера будут судить за убийство бизнесмена в Рязани
Украинского киллера будут судить за убийство бизнесмена в Рязани
Житель Украины, обвиняющийся в том, что убил в Рязани бизнесмена, которого ему "заказали" из-за долгов, предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:11
2021-02-03T17:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Житель Украины, обвиняющийся в том, что убил в Рязани бизнесмена, которого ему "заказали" из-за долгов, предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по области.По версии следствия, убийство произошло в феврале 2018 года. Двое мужчин, задолжавшие рязанскому предпринимателю крупную сумму денег, наняли 48-летнего киллера - двоюродного брата одного из них, в качестве вознаграждения пообещав трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Совершив преступление, он покинул Россию, но впоследствии его экстрадировали.По данным местных СМИ, 12 февраля 2018 года обвиняемый ударил несколько раз ножом рязанского предпринимателя Александра Заварзина, бизнесмен умер в больнице.
https://ria.ru/20201028/banda-1581945528.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, рязань, рязанская область, происшествия

Украинского киллера будут судить за убийство бизнесмена в Рязани

17:11 03.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Житель Украины, обвиняющийся в том, что убил в Рязани бизнесмена, которого ему "заказали" из-за долгов, предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по области.
По версии следствия, убийство произошло в феврале 2018 года. Двое мужчин, задолжавшие рязанскому предпринимателю крупную сумму денег, наняли 48-летнего киллера - двоюродного брата одного из них, в качестве вознаграждения пообещав трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Совершив преступление, он покинул Россию, но впоследствии его экстрадировали.
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"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Украины. Он обвиняется в убийстве по найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается на сайте СУСК.

По данным местных СМИ, 12 февраля 2018 года обвиняемый ударил несколько раз ножом рязанского предпринимателя Александра Заварзина, бизнесмен умер в больнице.

"В отношении одного из организаторов заказного убийства уголовное дело ранее направлено для рассмотрения по существу в суд, в отношении второго – уголовное дело прекращено в связи с его смертью", - говорится в релизе СК.

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