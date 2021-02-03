Украинского киллера будут судить за убийство бизнесмена в Рязани
По версии следствия, убийство произошло в феврале 2018 года. Двое мужчин, задолжавшие рязанскому предпринимателю крупную сумму денег, наняли 48-летнего киллера - двоюродного брата одного из них, в качестве вознаграждения пообещав трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Совершив преступление, он покинул Россию, но впоследствии его экстрадировали.
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"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Украины. Он обвиняется в убийстве по найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается на сайте СУСК.
По данным местных СМИ, 12 февраля 2018 года обвиняемый ударил несколько раз ножом рязанского предпринимателя Александра Заварзина, бизнесмен умер в больнице.
"В отношении одного из организаторов заказного убийства уголовное дело ранее направлено для рассмотрения по существу в суд, в отношении второго – уголовное дело прекращено в связи с его смертью", - говорится в релизе СК.
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