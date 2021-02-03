https://ria.ru/20210203/ryazan-1595892625.html

Украинского киллера будут судить за убийство бизнесмена в Рязани

Украинского киллера будут судить за убийство бизнесмена в Рязани

Житель Украины, обвиняющийся в том, что убил в Рязани бизнесмена, которого ему "заказали" из-за долгов, предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:11

2021-02-03T17:11

2021-02-03T17:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Житель Украины, обвиняющийся в том, что убил в Рязани бизнесмена, которого ему "заказали" из-за долгов, предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по области.По версии следствия, убийство произошло в феврале 2018 года. Двое мужчин, задолжавшие рязанскому предпринимателю крупную сумму денег, наняли 48-летнего киллера - двоюродного брата одного из них, в качестве вознаграждения пообещав трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Совершив преступление, он покинул Россию, но впоследствии его экстрадировали.По данным местных СМИ, 12 февраля 2018 года обвиняемый ударил несколько раз ножом рязанского предпринимателя Александра Заварзина, бизнесмен умер в больнице.

https://ria.ru/20201028/banda-1581945528.html

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579351856.html

россия

москва

рязань

рязанская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, рязань, рязанская область, происшествия