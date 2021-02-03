Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/rostekh-1595786190.html
В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"
В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:27
2021-02-03T12:20
россия
западная сибирь
ил-76мд-90а
черное море
высокоточные комплексы
воздушно-десантные войска россии
ростех
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_f56683d6e12acfdf9feae1d144e30c4f.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.В конце прошлого года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех баллов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала плюс 40 градусов.Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность — надо подтвердить возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году. В том же году начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны России, подготовка командиров для танков "Спрут-СДМ1" началась в ВДВ с 1 декабря 2020 года.Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.
https://ria.ru/20210202/germes-1595600418.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/mig-41-1594362000.html
россия
западная сибирь
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_965887485cd8cf2458f88b9b3245eee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, западная сибирь, ил-76мд-90а, черное море, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии, ростех, технологии, безопасность

В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"

08:27 03.02.2021 (обновлено: 12:20 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
В конце прошлого года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех баллов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала плюс 40 градусов.
Комплекс управляемого ракетного вооружения Гермес на военно-техническом форуме Армия 2020 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 03:26Новое оружие России
"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"

"В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири", — сказал Оздоев.

Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность — надо подтвердить возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 14:14
В "Ростехе" рассказали, на какой этап вышел проект новейшего МиГ-41
Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году. В том же году начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны России, подготовка командиров для танков "Спрут-СДМ1" началась в ВДВ с 1 декабря 2020 года.
Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.
 
РоссияЗападная СибирьИл-76МД-90АЧерное мореВысокоточные комплексыВоздушно-десантные войска РоссииРостехТехнологииБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния