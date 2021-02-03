https://ria.ru/20210203/rostekh-1595786190.html

В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"

В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:27

2021-02-03T08:27

2021-02-03T12:20

россия

западная сибирь

ил-76мд-90а

черное море

высокоточные комплексы

воздушно-десантные войска россии

ростех

технологии

безопасность

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.В конце прошлого года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех баллов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала плюс 40 градусов.Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность — надо подтвердить возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году. В том же году начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны России, подготовка командиров для танков "Спрут-СДМ1" началась в ВДВ с 1 декабря 2020 года.Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.

https://ria.ru/20210202/germes-1595600418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/mig-41-1594362000.html

россия

западная сибирь

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, западная сибирь, ил-76мд-90а, черное море, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии, ростех, технологии, безопасность