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Липецкая область
https://ria.ru/20210203/rezident-1595911686.html
В ОЭЗ "Липецк" появился новый резидент
В ОЭЗ "Липецк" появился новый резидент
Новый резидент - логистический центр для предприятий агропромышленного комплекса - появился в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщил глава региона... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:47
2021-02-03T18:47
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Новый резидент - логистический центр для предприятий агропромышленного комплекса - появился в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на территории ОЭЗ будет построен комплекс для предприятий АПК Липецкой области и соседних регионов. Объём заявленных инвестиций составит свыше 500 миллионов рублей, на предприятии будут созданы 40 рабочих мест.Артамонов отметил, что начало строительства запланировано на второй квартал этого года, на сегодняшний день выбран участок и начаты предпроектные работы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на начало 2022 года.ОЭЗ "Липецк" основана в 2005 году, на данный момент там зарегистрированы более 60 резидентов с заявленным объемом инвестиций около 178 миллиардов рублей. За время функционирования в ОЭЗ "Липецк" созданы более 4,6 тысяч рабочих мест.
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игорь артамонов

В ОЭЗ "Липецк" появился новый резидент

18:47 03.02.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Новый резидент - логистический центр для предприятий агропромышленного комплекса - появился в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на территории ОЭЗ будет построен комплекс для предприятий АПК Липецкой области и соседних регионов. Объём заявленных инвестиций составит свыше 500 миллионов рублей, на предприятии будут созданы 40 рабочих мест.
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Артамонов отметил, что начало строительства запланировано на второй квартал этого года, на сегодняшний день выбран участок и начаты предпроектные работы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на начало 2022 года.
"Липецкая область заинтересована в развитии взаимоотношений с компаниями, готовыми реализовывать перспективные проекты на территории региона. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций", - сказал Артамонов.
ОЭЗ "Липецк" основана в 2005 году, на данный момент там зарегистрированы более 60 резидентов с заявленным объемом инвестиций около 178 миллиардов рублей. За время функционирования в ОЭЗ "Липецк" созданы более 4,6 тысяч рабочих мест.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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