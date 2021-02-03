https://ria.ru/20210203/rezident-1595911686.html

В ОЭЗ "Липецк" появился новый резидент

В ОЭЗ "Липецк" появился новый резидент

Новый резидент - логистический центр для предприятий агропромышленного комплекса - появился в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщил глава региона... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:47

2021-02-03T18:47

2021-02-03T18:47

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg

ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Новый резидент - логистический центр для предприятий агропромышленного комплекса - появился в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на территории ОЭЗ будет построен комплекс для предприятий АПК Липецкой области и соседних регионов. Объём заявленных инвестиций составит свыше 500 миллионов рублей, на предприятии будут созданы 40 рабочих мест.Артамонов отметил, что начало строительства запланировано на второй квартал этого года, на сегодняшний день выбран участок и начаты предпроектные работы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на начало 2022 года.ОЭЗ "Липецк" основана в 2005 году, на данный момент там зарегистрированы более 60 резидентов с заявленным объемом инвестиций около 178 миллиардов рублей. За время функционирования в ОЭЗ "Липецк" созданы более 4,6 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20210202/eksport-1595683986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов