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Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию терминала "ДелоПортс"
Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию терминала "ДелоПортс"
АО "Зерновой терминал КСК" (КСК, входит в холдинг "ДелоПортс" группы компаний "Дело" Сергея Шишкарёва) подписал с Альфа-банком соглашение о привлечении 1,1... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:57
2021-02-03T13:57
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. АО "Зерновой терминал КСК" (КСК, входит в холдинг "ДелоПортс" группы компаний "Дело" Сергея Шишкарёва) подписал с Альфа-банком соглашение о привлечении 1,1 миллиарда рублей на льготных условиях для завершения реализации проекта по созданию глубоководного причала в Новороссийске, сообщает компания.Строительство причала 40А началось еще в сентябре 2019 года. Причал глубиной 16,9 метра позволит принимать суда дедвейтом 100 тысяч тонн.Как следует из релиза, средства предоставляются в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок, утверждённой правительством РФ в апреле 2019 года. Размер субсидии Альфа-банка достигает 90% от ключевой ставки ЦБ РФ."ДелоПортс" - российская холдинговая компания, входит в группу "Дело". В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортс" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году."Альфа-Банк на протяжении многих лет является активным участником государственных программ поддержки российских производителей. Мы всегда стремимся использовать все возможности для поддержки целевых проектов наших клиентов. Мы рады внести вклад в развитие портовой инфраструктуры "ДелоПортс" по перевалке отечественной продукции АПК", — привели в пресс-службе Альфа-Банка комментарий директора по работе с корпоративными клиентами банка Дениса Кутасова.
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альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию терминала "ДелоПортс"

13:57 03.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. АО "Зерновой терминал КСК" (КСК, входит в холдинг "ДелоПортс" группы компаний "Дело" Сергея Шишкарёва) подписал с Альфа-банком соглашение о привлечении 1,1 миллиарда рублей на льготных условиях для завершения реализации проекта по созданию глубоководного причала в Новороссийске, сообщает компания.
"Реализация инвестиционного проекта позволит КСК увеличить пропускную способность терминала до 7 миллионов тонн зерновых в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в Новороссийске завершено строительство глубоководного зернового причала № 40А. Введение в эксплуатацию запланировано на июль 2021 года.
Строительство причала 40А началось еще в сентябре 2019 года. Причал глубиной 16,9 метра позволит принимать суда дедвейтом 100 тысяч тонн.
Как следует из релиза, средства предоставляются в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок, утверждённой правительством РФ в апреле 2019 года. Размер субсидии Альфа-банка достигает 90% от ключевой ставки ЦБ РФ.
"ДелоПортс" - российская холдинговая компания, входит в группу "Дело". В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортс" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.
"Альфа-Банк на протяжении многих лет является активным участником государственных программ поддержки российских производителей. Мы всегда стремимся использовать все возможности для поддержки целевых проектов наших клиентов. Мы рады внести вклад в развитие портовой инфраструктуры "ДелоПортс" по перевалке отечественной продукции АПК", — привели в пресс-службе Альфа-Банка комментарий директора по работе с корпоративными клиентами банка Дениса Кутасова.
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Рейтинг: Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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