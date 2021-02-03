https://ria.ru/20210203/rekonstruktsiya-1595844128.html

Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию терминала "ДелоПортс"

Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию терминала "ДелоПортс"

АО "Зерновой терминал КСК" (КСК, входит в холдинг "ДелоПортс" группы компаний "Дело" Сергея Шишкарёва) подписал с Альфа-банком соглашение о привлечении 1,1... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:57

2021-02-03T13:57

2021-02-03T13:57

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. АО "Зерновой терминал КСК" (КСК, входит в холдинг "ДелоПортс" группы компаний "Дело" Сергея Шишкарёва) подписал с Альфа-банком соглашение о привлечении 1,1 миллиарда рублей на льготных условиях для завершения реализации проекта по созданию глубоководного причала в Новороссийске, сообщает компания.Строительство причала 40А началось еще в сентябре 2019 года. Причал глубиной 16,9 метра позволит принимать суда дедвейтом 100 тысяч тонн.Как следует из релиза, средства предоставляются в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок, утверждённой правительством РФ в апреле 2019 года. Размер субсидии Альфа-банка достигает 90% от ключевой ставки ЦБ РФ."ДелоПортс" - российская холдинговая компания, входит в группу "Дело". В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортс" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году."Альфа-Банк на протяжении многих лет является активным участником государственных программ поддержки российских производителей. Мы всегда стремимся использовать все возможности для поддержки целевых проектов наших клиентов. Мы рады внести вклад в развитие портовой инфраструктуры "ДелоПортс" по перевалке отечественной продукции АПК", — привели в пресс-службе Альфа-Банка комментарий директора по работе с корпоративными клиентами банка Дениса Кутасова.

https://ria.ru/20210115/faktoring-1593253744.html

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альфа-банк, новости компаний - экономика