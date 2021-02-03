Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию терминала "ДелоПортс"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. АО "Зерновой терминал КСК" (КСК, входит в холдинг "ДелоПортс" группы компаний "Дело" Сергея Шишкарёва) подписал с Альфа-банком соглашение о привлечении 1,1 миллиарда рублей на льготных условиях для завершения реализации проекта по созданию глубоководного причала в Новороссийске, сообщает компания.
"Реализация инвестиционного проекта позволит КСК увеличить пропускную способность терминала до 7 миллионов тонн зерновых в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в Новороссийске завершено строительство глубоководного зернового причала № 40А. Введение в эксплуатацию запланировано на июль 2021 года.
Строительство причала 40А началось еще в сентябре 2019 года. Причал глубиной 16,9 метра позволит принимать суда дедвейтом 100 тысяч тонн.
"ДелоПортс" - российская холдинговая компания, входит в группу "Дело". В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортс" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.
"Альфа-Банк на протяжении многих лет является активным участником государственных программ поддержки российских производителей. Мы всегда стремимся использовать все возможности для поддержки целевых проектов наших клиентов. Мы рады внести вклад в развитие портовой инфраструктуры "ДелоПортс" по перевалке отечественной продукции АПК", — привели в пресс-службе Альфа-Банка комментарий директора по работе с корпоративными клиентами банка Дениса Кутасова.