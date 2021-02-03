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https://ria.ru/20210203/razgovor-1595887216.html
Путин обсудил с Вучичем коронавирус и Косово
Путин обсудил с Вучичем коронавирус и Косово
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, дальнейшие поставки в... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:44
2021-02-03T16:50
вакцина "спутник v"
оон
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
александр вучич
совет безопасности оон
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, дальнейшие поставки в Сербию вакцины "Спутник V", а также подтвердил позицию по выработке сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Совбезом ООН сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, в ходе которого продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V", - говорится в сообщении."Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах", - говорится в сообщении."Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", оон, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр вучич, совет безопасности оон, владимир путин, сербия, косово, в мире

Путин обсудил с Вучичем коронавирус и Косово

16:44 03.02.2021 (обновлено: 16:50 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, дальнейшие поставки в Сербию вакцины "Спутник V", а также подтвердил позицию по выработке сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Совбезом ООН сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, в ходе которого продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V", - говорится в сообщении.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах", - говорится в сообщении.
"Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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