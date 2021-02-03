https://ria.ru/20210203/razgovor-1595887216.html

Путин обсудил с Вучичем коронавирус и Косово

Путин обсудил с Вучичем коронавирус и Косово

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, дальнейшие поставки в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:44

2021-02-03T16:44

2021-02-03T16:50

вакцина "спутник v"

оон

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

александр вучич

совет безопасности оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, дальнейшие поставки в Сербию вакцины "Спутник V", а также подтвердил позицию по выработке сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Совбезом ООН сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, в ходе которого продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V", - говорится в сообщении."Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах", - говорится в сообщении."Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595879238.html

россия

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", оон, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр вучич, совет безопасности оон, владимир путин, сербия, косово, в мире