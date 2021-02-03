Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK назвали "политической расправой с неугодными СМИ" введение санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала "112 Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK). Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание.
"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что решение Зеленского и СНБО было принято по надуманному предлогу, а сами каналы намерены бороться за свое право на вещание.
Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.