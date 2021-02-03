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Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"
Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"
Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK назвали "политической расправой с неугодными СМИ" введение санкций против их владельца - депутата Верховной... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:10
2021-02-03T01:10
тарас козак
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK назвали "политической расправой с неугодными СМИ" введение санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала "112 Украина".Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK). Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание.Отмечается, что решение Зеленского и СНБО было принято по надуманному предлогу, а сами каналы намерены бороться за свое право на вещание.Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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тарас козак, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"

01:10 03.02.2021
 
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Sergei Supinsky
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK назвали "политической расправой с неугодными СМИ" введение санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала "112 Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK). Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание.
"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что решение Зеленского и СНБО было принято по надуманному предлогу, а сами каналы намерены бороться за свое право на вещание.
Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Тарас КозакВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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