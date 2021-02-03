https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html

Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"

Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"

Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK назвали "политической расправой с неугодными СМИ" введение санкций против их владельца - депутата Верховной... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T01:10

2021-02-03T01:10

2021-02-03T01:10

тарас козак

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK назвали "политической расправой с неугодными СМИ" введение санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала "112 Украина".Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK). Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание.Отмечается, что решение Зеленского и СНБО было принято по надуманному предлогу, а сами каналы намерены бороться за свое право на вещание.Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210202/pushkov-1595596939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарас козак, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире