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Онлайн-конференция президента РАН А. Сергеева ко Дню российской науки
Онлайн-конференция президента РАН А. Сергеева ко Дню российской науки
5 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА на тему: "День российской науки. Академия наук против COVID-19".
2021-02-03T15:36
2021-02-03T15:36
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Задать вопросВ мероприятии также примет участие вице-президент РАН академик Владимир ЧЕХОНИН.Уже больше года Российская академия наук находится на переднем крае борьбы с новым опасным вирусом. Готовы ли были наши ученые к этому глобальному вызову? Что достигнуто в фундаментальной и прикладной науке за это время? Каковы прогнозы и перспективы? Об этих и других актуальных вопросах пойдет речь на пресс-конференции, посвященной Дню российской науки.Пресс-конференция приурочена к профессиональному празднику ученых – Дню российской науки, который традиционно отмечается 8-го февраля – именно в этот день в 1724 году Петр I направил в Сенат указ "Об учреждении Академии наук". Обращаем Ваше внимание, что в&nbsp;целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в&nbsp;онлайн-режиме. По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция президента РАН А. Сергеева ко Дню российской науки

15:36 03.02.2021
 
Читать ria.ru в
5 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА на тему: "День российской науки. Академия наук против COVID-19".
Задать вопрос

В мероприятии также примет участие вице-президент РАН академик Владимир ЧЕХОНИН.

Уже больше года Российская академия наук находится на переднем крае борьбы с новым опасным вирусом. Готовы ли были наши ученые к этому глобальному вызову? Что достигнуто в фундаментальной и прикладной науке за это время? Каковы прогнозы и перспективы? Об этих и других актуальных вопросах пойдет речь на пресс-конференции, посвященной Дню российской науки.
Пресс-конференция приурочена к профессиональному празднику ученых – Дню российской науки, который традиционно отмечается 8-го февраля – именно в этот день в 1724 году Петр I направил в Сенат указ "Об учреждении Академии наук".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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