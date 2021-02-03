https://ria.ru/20210203/ran-1595870213.html

Онлайн-конференция президента РАН А. Сергеева ко Дню российской науки

Онлайн-конференция президента РАН А. Сергеева ко Дню российской науки

5 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА на тему: "День российской науки. Академия наук против COVID-19".

2021-02-03T15:36

2021-02-03T15:36

2021-02-03T15:36

анонсы

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Задать вопросВ мероприятии также примет участие вице-президент РАН академик Владимир ЧЕХОНИН.Уже больше года Российская академия наук находится на переднем крае борьбы с новым опасным вирусом. Готовы ли были наши ученые к этому глобальному вызову? Что достигнуто в фундаментальной и прикладной науке за это время? Каковы прогнозы и перспективы? Об этих и других актуальных вопросах пойдет речь на пресс-конференции, посвященной Дню российской науки.Пресс-конференция приурочена к профессиональному празднику ученых – Дню российской науки, который традиционно отмечается 8-го февраля – именно в этот день в 1724 году Петр I направил в Сенат указ "Об учреждении Академии наук". Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы