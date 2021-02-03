https://ria.ru/20210203/putin-1595832894.html

Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному

Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда по Алексею Навальному. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:07

2021-02-03T13:07

2021-02-03T13:47

замена условного срока навального

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда по Алексею Навальному.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595829588.html

россия

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2021

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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, владимир путин