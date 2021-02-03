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Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному
Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда по Алексею Навальному. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:07
2021-02-03T13:47
замена условного срока навального
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда по Алексею Навальному.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595829588.html
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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, владимир путин

Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному

13:07 03.02.2021 (обновлено: 13:47 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда по Алексею Навальному.

"Мне неизвестно о какой-то реакции президента", — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 12:51
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Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
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