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Путин встретится с главой Агентства стратегических инициатив
Путин встретится с главой Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:02
2021-02-03T13:02
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, президент также проведет международный телефонный разговор."И также среди встреч будет публичная встреча. Президент примет Светлану Чупшеву, гендиректора Агентства стратегических инициатив", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что агентство было создано по инициативе президента, поэтому Чупшева регулярно встречается с главой государства. Она расскажет об итогах работы агентства, которое выстраивало свою работу в минувшему году в соответствии с пандемическими условиями, акцентировало деятельность на социальных проектах. Об этом и пойдет речь, пояснил Песков.
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россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с главой Агентства стратегических инициатив

13:02 03.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент также проведет международный телефонный разговор.
"И также среди встреч будет публичная встреча. Президент примет Светлану Чупшеву, гендиректора Агентства стратегических инициатив", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что агентство было создано по инициативе президента, поэтому Чупшева регулярно встречается с главой государства. Она расскажет об итогах работы агентства, которое выстраивало свою работу в минувшему году в соответствии с пандемическими условиями, акцентировало деятельность на социальных проектах. Об этом и пойдет речь, пояснил Песков.
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РоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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