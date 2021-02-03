https://ria.ru/20210203/putin-1595831102.html

Путин встретится с главой Агентства стратегических инициатив

Путин встретится с главой Агентства стратегических инициатив

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:02

2021-02-03T13:02

2021-02-03T13:02

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, президент также проведет международный телефонный разговор."И также среди встреч будет публичная встреча. Президент примет Светлану Чупшеву, гендиректора Агентства стратегических инициатив", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что агентство было создано по инициативе президента, поэтому Чупшева регулярно встречается с главой государства. Она расскажет об итогах работы агентства, которое выстраивало свою работу в минувшему году в соответствии с пандемическими условиями, акцентировало деятельность на социальных проектах. Об этом и пойдет речь, пояснил Песков.

https://ria.ru/20201113/asi-1584517769.html

россия

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россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий песков, владимир путин, политика