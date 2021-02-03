https://ria.ru/20210203/protesty-1595895048.html

Эксперты оценили действия силовиков на незаконных акциях в Москве

Эксперты оценили действия силовиков на незаконных акциях в Москве

Опрошенные РИА Новости считают действия правоохранителей во вторник на несогласованной акции в Москве правомерными, однако, по их мнению, были случаи... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:21

2021-02-03T17:21

2021-02-03T17:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости считают действия правоохранителей во вторник на несогласованной акции в Москве правомерными, однако, по их мнению, были случаи недопустимого поведения силовиков, которые требуют серьезного изучения, оценки и реакции со стороны власти."Я считаю, что действия их (силовиков) были правильными, потому что все действия людей, которые вышли на улицы, носили ясно контрпродуктивный характер, они были агрессивными. Они сами не понимали, что делать, какой-то прорыв под действием социальных сетей. Поэтому действия силовиков считаю правильными, правомерными", - считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк. Он отметил, что нужно разбираться и наказать тех, кто призывал выйти людей на улицы и оказывать сопротивление.Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков заявил РИА Новости, что после решения суда по делу Алексея Навального участники несогласованной акции вышли "буянить и хулиганить" в центр Москвы, но полиция оказалась готова к таким событиям и сработала достаточно быстро и четко. "Все пресекла, что и обязана была сделать в интересах безопасности жителей центра и людей, которые там находились по делам или отдыхали. Полиция для того и существует, чтобы защищать людей от хулиганов", - добавил Цветков.Однако, по словам генерал-лейтенанта полиции, члена высшего совета движения "Сильная Россия" Александра Михайлова, во время акции во вторник были зафиксированы случаи недопустимого поведения сотрудников правоохранительных органов по отношению к ее участникам, а также журналистам."Это не просто недопустимо, это преступление, с моей точки зрения. Конечно, когда сталкиваемся с несогласованными акциями, мы не сможем предусмотреть всех обстоятельств. В связи с этим сталкиваемся с такими совершенно недопустимыми вещами, как избиение, оскорбление и прочее. Эта тема была, есть и будет всегда. Любой человек, в зависимости от психологических установок, очень часто, получив дубинку в руки, считает себя властью, которая может делать что угодно. Конечно, ведется серьезная воспитательная работа, но эти дураки у нас попадаются: в семье не без урода", - сказал он в беседе с РИА Новости.Также Михайлов отметил, что подобные ситуации требуют серьезного изучения, оценки и реакции со стороны власти. По его словам, нельзя превращать правоохранительные органы в "бандитское формирование"."Безусловно, у каждого человека есть предел моральных сил, но в любом случае, когда человек начинает злоупотреблять состоянием "аффекта", психологическим состоянием, вызванным оскорблениями, толчками в спину, это недопустимо", - добавил он.Кроме того, Михайлов добавил, что правоохранители нередко реагируют на журналистов на несогласованных акциях и задерживают их, потому что под видом представителя СМИ не всегда выступают журналисты."Проверили документы - отпустили... Здесь должен быть жесткий инструктаж со стороны руководителей (правоохранителей), которые должны четко поставить задачу перед своими сотрудниками. С другой стороны, я считаю, что люди, которые принимают участие в подобного рода мероприятиях, должны составлять журналистский пул... Все это надо регулировать", - отметил он.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером в центре столицы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что полиция "весьма решительно реагировала", это было обусловлено "угрозами, которые могли возникнуть". Благодаря этому, по его словам, угрозы не реализовались. Ранее несогласованные акции поддержку Навального прошли в регионах страны 23 и 31 января.Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах". По данным СЖР, при разгоне несогласованной акции вечером во вторник силовики ударили дубинкой по голове блогера, автора канала RealView Федора Худокормова, хотя он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку.

https://ria.ru/20210203/protesty-1595838397.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции в Москве Москва. Дмитровский переулок. ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции. 2021-02-03T17:21 true PT0M12S

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москва, происшествия