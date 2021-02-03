https://ria.ru/20210203/prosmotry-1595799834.html

Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров

Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров

Клип группы Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров на YouTube, сообщили музыканты в социальных сетях. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:18

2021-02-03T10:18

2021-02-03T10:18

культура

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

little big

новости культуры

шоу-бизнес

youtube

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Клип группы Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров на YouTube, сообщили музыканты в социальных сетях."Клип Skibidi сегодня набрал 500 000 000 просмотров, став первым музыкальным видеоклипом на русском YouTube с таким результатом", - говорится в сообщении.Песня Skibidi была выпущена в 2018 году в составе альбома Antipositive, Pt. 2. Премьера клипа состоялась в день премьеры альбома.Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.

https://ria.ru/20200529/1572073904.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, новости культуры, шоу-бизнес, youtube