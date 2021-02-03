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Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров
Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров
Клип группы Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров на YouTube, сообщили музыканты в социальных сетях. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:18
2021-02-03T10:18
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
little big
новости культуры
шоу-бизнес
youtube
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Клип группы Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров на YouTube, сообщили музыканты в социальных сетях."Клип Skibidi сегодня набрал 500 000 000 просмотров, став первым музыкальным видеоклипом на русском YouTube с таким результатом", - говорится в сообщении.Песня Skibidi была выпущена в 2018 году в составе альбома Antipositive, Pt. 2. Премьера клипа состоялась в день премьеры альбома.Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
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софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, новости культуры, шоу-бизнес, youtube

Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров

10:18 03.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Клип группы Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров на YouTube, сообщили музыканты в социальных сетях.
"Клип Skibidi сегодня набрал 500 000 000 просмотров, став первым музыкальным видеоклипом на русском YouTube с таким результатом", - говорится в сообщении.
Песня Skibidi была выпущена в 2018 году в составе альбома Antipositive, Pt. 2. Премьера клипа состоялась в день премьеры альбома.
Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
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КультураСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)Little BigНовости культурыШоу-бизнесYouTube
 
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