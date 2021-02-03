https://ria.ru/20210203/prometanie-1596502850.html

В Москве подметают дороги и тротуары с противогололедной обработкой

В Москве подметают дороги и тротуары с противогололедной обработкой

Коммунальные службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой из-за снегопада, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-03T22:40

2021-02-03T22:40

2021-02-08T13:42

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой из-за снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в своих социальных сетях."По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 3.00 4 февраля. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении.В комплексе просят горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов - соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

https://ria.ru/20210122/moskva-1594119481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва