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В Москве подметают дороги и тротуары с противогололедной обработкой
В Москве подметают дороги и тротуары с противогололедной обработкой
Коммунальные службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой из-за снегопада, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-03T22:40
2021-02-08T13:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой из-за снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в своих социальных сетях."По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 3.00 4 февраля. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении.В комплексе просят горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов - соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
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городское хозяйство москвы, москва

В Москве подметают дороги и тротуары с противогололедной обработкой

22:40 03.02.2021 (обновлено: 13:42 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой из-за снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.
"По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 3.00 4 февраля. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении.
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