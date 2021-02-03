Компании из РФ и Белоруссии присоединились к программе ООН SDG Ambition
© РИА Новости / Нина ЗотинаНачальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Тарас Пронин во время онлайн пресс-конференции, посвящённой официальному старту в России и Беларуси SDG Ambition - международной программы Глобального договора ООН в интересах Целей устойчивого развития, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сорок компаний из России и Белоруссии присоединились к международной программе SDG Ambition - обучающему акселератору для предприятий, откликнувшихся на призыв ООН о необходимости достижения Целей устойчивого развития до 2030 года, сообщили участники пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Программа SDG Ambitions была разработана Глобальным договором ООН совместно с глобальными компаниями SAP, Accenture и 3М и представляет собой обучающий акселератор для компаний, заинтересованных в достижении ЦУР. Всего в программе участвует более 600 компаний из 32 стран. Реализуются почти два десятка образовательных треков. Один из них – "Россия + Беларусь" стартовал в среду в обоих государствах.
"Это одна из флагманских инициатив ООН для достижения Целей устойчивого развития в странах и на местах. И роль этой программы в период пандемии возрастает.
Подобных экономических потерь не было со времен Второй мировой войны. По предварительным оценкам, люди по всему миру потеряли три триллиона долларов реальных доходов. Чем больше бизнес будет продвигать в своей работе принципы Глобального договора и добропорядочного предпринимательства, тем более эффективно будет работать госсектор", - сказал начальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН Департамента международных организаций МИД РФ Тарас Пронин.
Как отметил председатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, в результате пандемии мировая экономика потеряла около 500 миллионов рабочих мест. "Эта цифра сопоставима с населением двух стран - США и РФ. Под вопросом реализация Целей устойчивого развития в таких областях, как здравоохранение, социальная сфера, образование. Ключ к решению заключается в солидарности и совместных действиях с бизнес-сообществом всего мира, в данном случае – с предпринимателями РФ и Беларуси. Ключевую роль здесь будет играть солидарность и совместные действия бизнес-сообщества", - подчеркнул он.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов во время онлайн пресс-конференции, посвящённой официальному старту в России и Беларуси SDG Ambition - международной программы Глобального договора ООН в интересах Целей устойчивого развития, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Председатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов во время онлайн пресс-конференции, посвящённой официальному старту в России и Беларуси SDG Ambition - международной программы Глобального договора ООН в интересах Целей устойчивого развития, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Участники пресс-конференции подтвердили, что в Российской Федерации повестка ЦУР для многих компаний не является чем-то новым.
"Некоторые компании уже более десяти лет занимаются повесткой Целей устойчивого развития и развивают ее как на уровне своих внутренних, корпоративных стандартов, так и в международной деятельности при продвижении экспортной продукции. Есть группа лидеров, на которых хочется равняться. Повестка Целей устойчивого развития означает новые возможности, новые ниши. Например, партнер нашего трека Программы - компания "ФосАгро" является традиционным лидером в этом процессе и вчера тоже активно участвовала в первом заседании экспертного совета при Министерстве экономического развития", - сообщила руководитель департамента многостороннего экономического развития и специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья Стапран.
Как отметил отметил член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро", член управляющего совета Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" (сеть ГД ООН в России) Александр Шарабайко, ЦУР могут стать "фундаментом и залогом того, что мы, наконец, вернемся на трек роста после того, как закончится пандемия".
"Думаю, что все компании рано или поздно объявят о своей приверженности этим целям. По данным рейтинга SDG-Index, например, в 2020 году РФ заняла 57-е место в мире по реализации ЦУР. При этом наши коллеги из Беларуси заняли 18-е место. В принципе, у нас есть качественный задел куда стремиться. Компания "ФосАгро" как бизнес-партнер стремится быть качественным примером внимания российского бизнеса к Повестке-2030. Достижение ЦУР обозначено в качестве приоритета нашей долгосрочной стратегии", - сказал он.
"В прошлом году компания "ФосАгро" совместно с ФАО запустила уникальный проект в области устойчивого земледелия "Доктор для почв". Целью проекта является повышение навыков фермеров в вопросах управления плодородием почв в отдельных регионах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В прошлом году компания получила статус LEAD Глобального договора ООН, которым на сегодняшний день отмечена уже 41 компания в мире, а в России - всего две. Мы уверены, что международный опыт послужит отличным примером для отечественных компаний по части эффективности работы в области достижения ЦУР. Любой кризис – это время возможностей. Поэтому сегодня нам всем необходимо переосмыслить пути развития, понять те цели и приоритеты, к которым мы движемся. Время дает нам шанс, чтобы мы воспользовались им для перехода к устойчивой модели роста во благо будущих поколений", - заявил Шарабайко.
SDG Ambition — шестимесячный обучающий акселератор для компаний, которые откликнулись на призыв ООН о необходимости более заметного и быстрого прогресса бизнеса в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года и заинтересованы в получении новых компетенций и знаний для трансформации бизнес-стратегий и деловой практики. Программа была анонсирована генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она подразумевает проведение серии вебинаров, лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные мероприятия и дискуссии, в том числе на международных площадках.
Программа Целей устойчивого развития была принята представителями 193 стран-членов ООН 25 сентября 2015 года и насчитывает 17 целей, среди которых ликвидация нищеты, голода, обеспечение здорового образа жизни, качественного образования, доступа всего населения планеты к надежным и недорогим источникам энергии.
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