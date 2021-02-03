https://ria.ru/20210203/programma-1595924675.html

Компании из РФ и Белоруссии присоединились к программе ООН SDG Ambition

Компании из РФ и Белоруссии присоединились к программе ООН SDG Ambition

Сорок компаний из России и Белоруссии присоединились к международной программе SDG Ambition - обучающему акселератору для предприятий, откликнувшихся на призыв... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:38

2021-02-03T20:38

2021-02-03T20:38

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сорок компаний из России и Белоруссии присоединились к международной программе SDG Ambition - обучающему акселератору для предприятий, откликнувшихся на призыв ООН о необходимости достижения Целей устойчивого развития до 2030 года, сообщили участники пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Программа SDG Ambitions была разработана Глобальным договором ООН совместно с глобальными компаниями SAP, Accenture и 3М и представляет собой обучающий акселератор для компаний, заинтересованных в достижении ЦУР. Всего в программе участвует более 600 компаний из 32 стран. Реализуются почти два десятка образовательных треков. Один из них – "Россия + Беларусь" стартовал в среду в обоих государствах.Как отметил председатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, в результате пандемии мировая экономика потеряла около 500 миллионов рабочих мест. "Эта цифра сопоставима с населением двух стран - США и РФ. Под вопросом реализация Целей устойчивого развития в таких областях, как здравоохранение, социальная сфера, образование. Ключ к решению заключается в солидарности и совместных действиях с бизнес-сообществом всего мира, в данном случае – с предпринимателями РФ и Беларуси. Ключевую роль здесь будет играть солидарность и совместные действия бизнес-сообщества", - подчеркнул он.Участники пресс-конференции подтвердили, что в Российской Федерации повестка ЦУР для многих компаний не является чем-то новым.Как отметил отметил член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро", член управляющего совета Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" (сеть ГД ООН в России) Александр Шарабайко, ЦУР могут стать "фундаментом и залогом того, что мы, наконец, вернемся на трек роста после того, как закончится пандемия". "Думаю, что все компании рано или поздно объявят о своей приверженности этим целям. По данным рейтинга SDG-Index, например, в 2020 году РФ заняла 57-е место в мире по реализации ЦУР. При этом наши коллеги из Беларуси заняли 18-е место. В принципе, у нас есть качественный задел куда стремиться. Компания "ФосАгро" как бизнес-партнер стремится быть качественным примером внимания российского бизнеса к Повестке-2030. Достижение ЦУР обозначено в качестве приоритета нашей долгосрочной стратегии", - сказал он. Шарабайко напомнил, что "ФосАгро" - единственная российская компания, которая была выбрана для финансирования на внебюджетной основе инициатив ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в области "зеленой" химии. SDG Ambition — шестимесячный обучающий акселератор для компаний, которые откликнулись на призыв ООН о необходимости более заметного и быстрого прогресса бизнеса в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года и заинтересованы в получении новых компетенций и знаний для трансформации бизнес-стратегий и деловой практики. Программа была анонсирована генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она подразумевает проведение серии вебинаров, лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные мероприятия и дискуссии, в том числе на международных площадках.Программа Целей устойчивого развития была принята представителями 193 стран-членов ООН 25 сентября 2015 года и насчитывает 17 целей, среди которых ликвидация нищеты, голода, обеспечение здорового образа жизни, качественного образования, доступа всего населения планеты к надежным и недорогим источникам энергии.

https://ria.ru/20201229/fosagro-1591393190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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