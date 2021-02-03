https://ria.ru/20210203/probki-1595783932.html

Пробки в Москве вечером в среду могут достигнуть восьми баллов

Пробки в Москве вечером в среду могут достигнуть восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:43

2021-02-03T07:43

2021-02-03T07:44

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в четыре-пять баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром в среду движение затруднено на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, Ленинском проспекте в центр, внутренней стороне МКАД от 28-го до 40-го километра.Добавляется, что длина заторов составляет 61 километр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/peterburg-1594691460.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/probka-1595510567.html

москва

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2021

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москва, общество