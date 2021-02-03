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Пробки в Москве вечером в среду могут достигнуть восьми баллов
Пробки в Москве вечером в среду могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T07:43
2021-02-03T07:43
2021-02-03T07:44
москва
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в четыре-пять баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром в среду движение затруднено на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, Ленинском проспекте в центр, внутренней стороне МКАД от 28-го до 40-го километра.Добавляется, что длина заторов составляет 61 километр.
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москва, общество
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в четыре-пять баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.
Кроме того, дептранс сообщает, что утром в среду движение затруднено на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, Ленинском проспекте в центр, внутренней стороне МКАД от 28-го до 40-го километра.
"В эти минуты очень быстро растет пробка на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем. Напротив съезда на Ленинский проспект столкнулись две машины и перекрыли левый ряд и среднюю полосу. Проезд серьезно ограничен, затор стоит от Автозаводского моста. Еще одна неприятная пробка стоит на внутренней стороне МКАД на юге. От Липецкой до Профсоюзной эстакады скорости не превышают 30 километров в час. В целом, движение рабочее", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что длина заторов составляет 61 километр.